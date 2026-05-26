Les annonces de postes en CDI, CDD et CDD avec des expériences requises, des formations demandées et des heures de travail spécifiques sont disponibles dans les régions de Brest, Plougastel-Daoulas, Relecq-Kerhuon, Ploudaniel, Guipavas, Plouédern, Dirinon, Loperhet, Daoulas, Brest, La Roche-Maurice et Saint-Renan. Les candidats doivent répondre aux critères de formation, d'expérience et de compétences spécifiques pour chaque poste.

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Les postes d'assistant(e) dentaire à Saint-Renan et les postes d'infirmier à Brest sont également à pourvoir. Les candidats doivent répondre aux critères de formation, d'expérience et de compétences spécifiques pour chaque poste





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