Le Texas Theatre de Dallas célèbre le 63e anniversaire de l'assassinat de JFK avec une séance unique en son genre, préservant un site historique américain majeur.

Chaque 22 novembre, Duncan McQueen effectue un pèlerinage obligé vers le Texas Theatre à Dallas pour commémorer l'assassinat du président John F. Kennedy. Cependant, il éprouve toujours une réticence profonde à s'asseoir dans la célèbre place qui abritait Lee Harvey Oswald lors de son arrestation par la police.

Commémoration historique du Texas Theatre

Barak Epstein, exploitant du Texas Theatre à Dallas, a détaillé lors du 63e anniversaire de la mort du président John F. Kennedy le 22 novembre 2026, comment le cinéma préserve cet héritage. Il explique que cette journée sert de capsule temporelle pour examiner et honorer les événements tragiques qui y ont eu lieu. La salle projette les seuls fragments survivants des films War Is Hell et Cry of Battle, diffusés ce jour-là et qui auraient pu disparaître sans les photos et vidéos immortalisées.

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La double séance débute à 13H20 (19H20 GMT), juste avant l'heure où Lee Harvey Oswald est entré dans la salle pour se cacher. Cette programmation minutieuse permet aux spectateurs de vivre une expérience immersive, replongeant dans l'atmosphère de ce moment décisif de l'histoire américaine. Les deuxième et cinquième sièges de la rangée S de l'une des deux salles sont ceux associés à la présence de l'assassin présumé.

Positions des témoins et visiteurs

Richard Pruett, accompagné de son fils, a témoigné de la dimension symbolique forte de ce rassemblement devant les portes du Texas Theatre. Il a salué la résilience du cinéma après des années de défis liés à la pandémie de Covid-19, au streaming et à la concurrence des grandes chaînes. Son émerveillement réside dans la possibilité de voir le même film à la même heure qu'il y a 63 ans, dans un cadre qui reste intact.

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Les spectateurs achètent leurs billets au prix symbolique de 90 cents, identique à celui pratiqué en 1963, directement à la billetterie d'origine située à l'entrée du bâtiment. Cette fidélité au dispositif historique renforce l'immersion des visiteurs qui assistent à la projection. Le lieu, situé dans le quartier bohème d'Oak Cliff, demeure indissociable de cet événement en raison de l'arrestation médiatisée de Lee Harvey Oswald.

Impact culturel et projets futurs

Le Texas Theatre a une présence cinématographique notable, apparaissant dans JFK d'Oliver Stone, qui y a même pris place lors d'une projection en 2024. Cette visibilité culturelle contribue à maintenir l'intérêt du public pour le site historique. Le film novembre 1963, retraçant l'assassinat sous l'angle de la mafia, a bénéficié d'une avant-première samedi lors de la programmation spéciale, projeté en présence du réalisateur Roland Joffé devant une salle comble.

Roland Joffé, deux fois nommé aux Oscars, a exprimé sa satisfaction concernant la vitalité du cinéma lors de son allocution. Il souligne que ce lieu permet de réaliser que l'histoire n'est pas révolue, invitant le public à une réflexion profonde sur le passé. Le Texas Theatre se trouve à quelques kilomètres d'Elm Street, rue où le président John F. Kennedy a été assassiné, renforçant ainsi la portée géographique et symbolique de ses actions commémoratives.