Anne-Sophie Pic se confie sur son expérience dans Ici tout commence et son lien avec Catherine Marchal

La cheffe triplement étoilée Anne-Sophie Pic revient sur son apparition dans le feuilleton d'M6 Ici tout commence où elle a joué son propre rôle. Elle évoque son arrivée sur le plateau, sa collaboration avec Benjamin Baroche et l'émotion de découvrir que Catherine Marchal s'était inspirée d'elle pour son personnage. Une rencontre fortuite dans un train a renforcé leur connexion.

Dans la série culinaire à succès d'M6, Ici tout commence, la célèbre cheffe Anne-Sophie Pic fait une apparition remarquée en jouant son propre rôle. Elle incarne une présidente de jury pour les examens de fin d'année à l'Institut Auguste Armand, le décor fictif de la série qui s'inspire de l'Institut Paul Bocuse.

Cette intrigue inédite a permis denouer des liens authentiques entre la cheffe étoilée et les acteurs, notamment Benjamin Baroche qui interprète le chef Teyssier. Anne-Sophie Pic confie avoir été particulièrement impressionnée par le travail d'équipe et le professionnalisme du plateau, une expérience qui contrastait avec son quotidien de restauratrice. Elle raconte sa surprise et son émotion en apprenant que l'actrice Catherine Marchal, qui joue le rôle de la directrice générale de l'Institut, s'était inspirée d'elle pour construire son personnage.

Une rencontre fortuite dans un TGV, après un premier contact sur Instagram, a concrétisé cette admiration mutuelle. La cheffe souligne d'ailleurs les qualités de pédagogie et de bienveillance de Catherine Marchal, rapprochant sa propre démarche de transmission dans son restaurant de celle de l'actrice dans la série. Si elle a apprécié cette incursion dans le jeu d'acteur, Anne-Sophie Pic affirme être pleinement heureuse dans son métier de cheffe, une passion qui reste son cœur de métier.

Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des liens entre le monde de la gastronomie réelle et la fiction télévisuelle, l'Institut Life, lié à l'ancien Institut Paul Bocuse, ayant d'ailleurs facilité les choses via un repas préparé pour une tombola et une visite du plateau. La série continue ainsi de mêler habilement personnages fictifs et personnalités invitées, créant un réalisme qui plaît aux téléspectateurs





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