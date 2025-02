Anne Hidalgo face à la critique pour la hausse des frais de notaire à Paris

La maire de Paris, Anne Hidalgo, est critiquée par l'opposition pour une nouvelle augmentation des impôts locaux. Cette fois, c'est la hausse des «frais de notaire», liée à l'achat de biens immobiliers, qui suscite la colère.

C'était le temps des fleurs, le temps de la campagne des municipales. Candidate à sa réélection en 2020, la maire de Paris Anne Hidalgo , avait promis qu'elle n'augmenterait pas les impôts. «Il n’y a pas de hausse d’impôts et il n’y en aura pas», avait-elle martelé au Conseil de Paris , devant les élus de la capitale. Une promesse répétée ensuite sur le terrain, face aux électeurs. Jusqu'à ce que la réalité la rattrape. Plusieurs fois.

Déjà vivement critiquée fin 2022 à l'annonce de son souhait d'augmenter la taxe foncière, l'élue parisienne est à nouveau dans le viseur de la droite locale en ce mois de février 2024. Cette fois-ci, l'opposition critique la hausse entérinée au Conseil de Paris ce mardi des «frais de notaire», qui s'appliquent aux achats de biens immobiliers. Une augmentation des impôts locaux permise par l'adoption du projet de loi de finances 2025, qui vient d'inscrire dans le marbre la possibilité pour les départements de relever le plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Plus communément appelés «frais de notaire», ceux-ci verront leur plafond passer de 4,5% à 5%. Une décision que la municipalité justifie aujourd'hui par le contexte budgétaire tendu des collectivités locales. «On est obligé d’utiliser ce levier fiscal sous contrainte, pour financer le déficit de l’État»





