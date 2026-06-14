Anne-Claire Legendre : L'arabe, deuxième langue parlée en France, au cœur de sa vision pour l'Institut du monde arabe

Dans son premier entretien en tant que présidente de l'Institut du monde arabe, Anne-Claire Legendre expose sa feuille de route : renforcer l'enseignement de la langue arabe et redonner à l'IMA un rôle politique et diplomatique.

Anne-Claire Legendre , diplomate de carrière, a pris la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA) en février dernier, succédant à Jack Lang dans un contexte marqué par le scandale Epstein.

Dans son premier entretien à La Tribune Dimanche, elle expose sa vision pour l'établissement. Pour elle, l'arabe est une langue essentielle en France, étant la deuxième la plus parlée sur le territoire. Elle souhaite renforcer l'enseignement de cette langue et donner à l'IMA un rôle plus politique. L'IMA, fondé en 1987, a pour mission de promouvoir la culture et la langue arabes.

Legendre insiste sur l'importance de l'arabe dans la société française contemporaine, citant des chiffres sur le nombre de locuteurs. Elle évoque également la nécessité de rétablir la confiance après le départ tumultueux de son prédécesseur. Les équipes ont été éprouvées, et elle entend recentrer l'institution sur ses objectifs fondamentaux, à savoir la promotion de la culture arabe dans toute sa diversité.

Elle rappelle que l'arabe est parlé par plus de 5 millions de personnes en France, ce qui en fait la deuxième langue du pays après le français. Par ailleurs, elle aborde les défis de la diplomatie culturelle dans un monde globalisé. L'IMA doit être un pont entre la France et le monde arabe, favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle.

Elle compte développer des partenariats avec d'autres institutions et mettre en avant la diversité des expressions culturelles arabes, de la littérature aux arts visuels, en passant par la musique et le cinéma. Legendre souligne l'importance de l'éducation et de la formation pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés. Elle annonce des programmes spécifiques pour les jeunes, notamment des ateliers d'écriture et des cours de conversation, afin de rendre l'arabe plus accessible.

En ce qui concerne l'enseignement de l'arabe, elle annonce des initiatives pour étendre les cours proposés par l'IMA, notamment en direction des jeunes et des professionnels. L'objectif est de répondre à une demande croissante et de faire de l'arabe une langue de l'avenir en France. Elle rappelle que la maîtrise de l'arabe est un atout dans de nombreux secteurs, de la diplomatie aux affaires.

Legendre envisage également de renforcer les liens avec les pays arabes pour des échanges culturels et linguistiques. Enfin, Anne-Claire Legendre évoque son parcours personnel. Diplomate aguerrie, elle a occupé des postes clés au ministère des Affaires étrangères et à l'Élysée sous Emmanuel Macron. Cette expérience lui confère une vision stratégique pour l'IMA.

Elle se dit confiante quant à l'avenir de l'institution, malgré les défis financiers et organisationnels. Son ambition est de faire de l'IMA un acteur incontournable du dialogue interculturel en France et dans le monde arabe. Elle conclut en appelant à une mobilisation collective pour faire de la diversité linguistique une force pour la société française





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Institut Du Monde Arabe Langue Arabe Anne-Claire Legendre Diplomatie Culturelle Enseignement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Claire, 35 ans, fan de foot : « L’enjeu féministe s’ajoute à l’admiration sportive »À l’occasion de la Coupe du monde 2026, le football va faire vibrer des millions de passionnés. Entraîneurs, joueurs, arbitres, familles : tous partagent ce lien viscéral avec le ballon rond, bien au-delà du sport.

Read more »

'Vraiment nul' : Grosse erreur de calcul dans un sujet du 20 heures de TF1 consacré aux maths, Anne-Claire Coudray réagitDans le 20 heures de TF1 ce vendredi 12 juin, le journaliste Michel Izard a voulu donner une leçon de maths aux lycéens qui passent le bac. Mais il a fait une grosse erreur de calcul, passée telle quelle à l'antenne ! La présentatrice Anne-Claire Coudray et son collègue ont réagi sur les réseaux sociaux.

Read more »

“Vraiment nul” : après une erreur de calcul dans le 20h d’Anne-Claire Coudray, la journaliste réagitUne erreur de calcul en plein reportage sur les mathématiques : il n'en fallait pas plus pour faire réagir les internautes. En se trompant lors d'une opération de calcul mental au JT de TF1, le journaliste Michel Izard a offert à Anne-Claire Coudray une occasion rêvée de le chambrer avec humour sur les réseaux sociaux.

Read more »

Deux anciens élèves de l’Institut Emmanuel d’Alzon récompensés pour développer leurs projetsL’Institut Emmanuel d’Alzon et son réseau d’anciens élèves ont dévoilé, ce jeudi 12 juin, les deux premiers lauréats de l’appel à projets 'Révèle ton projet'. Une initiative destinée à accompagner financièrement et...

Read more »