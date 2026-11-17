Anne-Cécile Mailfert quitte indignée le plateau de Franceinfo après que Fanny Conquy a mentionné son compagnon Stéphane Sitbon-Gomez, déclenchant une polémique médiatique majeure.

L'affrontement médiatique a eu lieu le 16 novembre dernier au sein des studios de Franceinfo, marquant un moment de tension extrême entre la présidente de la Fondation des Femmes et l'équipe de journalisme. Anne-Cécile Mailfert, invitée pour discuter de l'affaire Gérard Depardieu, a brusquement interrompu son intervention lorsque la journaliste Fanny Conquy a évoqué sa relation personnelle avec Stéphane Sitbon-Gomez, le numéro 2 de France Télévisions. Cette révélation inattendue a conduit la militante à quitter le plateau en signe de protestation, qualifiant cette situation d'humiliante et inappropriée pour un débat d'intérêt général.

Contexte de l'altercation en direct sur les ondes

La scène s'est déroulée à quelques minutes de la fin de l'émission, lorsque la pression a commencé à monter entre les deux professionnelles. Fanny Conquy, qui tenait alors l'antenne, a agi sur ordre de sa direction pour préciser le lien familial et professionnel entre son invitée et un dirigeant du groupe audiovisuel public. Cette démarche a été perçue comme une attaque personnelle rather qu'une information journalistique pertinente. Anne-Cécile Mailfert a immédiatement exprimé sa colère, estimant que cette approche visait à discréditer son travail militant en réduisant son engagement public à sa vie privée.

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Déclaration d'indignation sur les réseaux sociaux

Le 17 novembre, soit moins de vingt-quatre heures après l'incident, Anne-Cécile Mailfert a pris les devants en publiant un message détaillé sur son compte Instagram. Elle y a confessé avoir ressenti une profonde blessure, expliquant que le fait de renvoyer constamment une femme à sa relation conjugale constitue un écueil sociétal auquel de nombreuses citoyennes sont confrontées au quotidien. Elle a tenu à rappeler son parcours personnel et collectif, soulignant que cette intrusion dans sa vie privée ne devait pas éclipser tout ce pour quoi elle s'est battue publiquement au sein de la Fondation des Femmes. Pour elle, les femmes sont des personnes à part entière et méritent d'être jugées sur leurs actions et non sur leur statut marital ou sentimental.

Doubles standards et polémique autour de Fanny Conquy

Cette sortie en colère a rapidement suscité des débats sur l'équité des traitements dans les médias, notamment en raison du contexte personnel de la journaliste interrogatrice. Fanny Conquy partage elle-même sa vie avec un acteur français célèbre depuis plus de dix ans et a élevé trois enfants avec lui. Cette similitude de situation a amené le public et les observateurs à questionner la légitimité de la méthode employée. Si l'objectif affiché était de vérifier la neutralité ou les conflits d'intérêts potentiels liés à la direction de France Télévisions, la manière brutale de l'annonce a été largement critiquée. L'incident souligne les tensions persistantes entre la nécessité de transparence journalistique et le respect de la vie privée des intervenants, surtout lorsqu'une double norme semble s'appliquer.

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Arrière-plan du militantisme et vulnérabilités passées

L'impact émotionnel de cet épisode sur les ondes prend tout son sens à la lumière des témoignages précédents d'Anne-Cécile Mailfert sur les violences conjugales. Avant de rencontrer Stéphane Sitbon-Gomez, la présidente de la Fondation des Femmes avait raconté, dans le podcast Women Stories en juin dernier, avoir été victime d'un homme violent dans une relation passée qui l'avait littéralement détruite, la poussant à ne plus peser que 30 kilogrammes. Cette histoire de déprise psychologique et physique ajoute une couche de complexité au refus catégorique d'aborder sa vie sentimentale actuelle dans un contexte qu'elle juge hostile. Elle a décrit cette période comme une violence inouïe, ce qui explique probablement sa réaction défensive immédiate face à toute mention de son couple, perçue comme une revivalisation de traumatismes anciens plutôt que comme une simple question journalistique.

Conséquences et incertitudes pour la suite des collaborations

À présent, la question centrale est de savoir si la présidente de la Fondation des Femmes acceptera de se prêter à nouveau à l'exercice du direct avec la rédaction de Franceinfo. La confiance est rompue, et l'incident risque d'avoir des répercussions durables sur les relations entre les mouvements sociaux et les grands médias institutionnels. Les analystes observent attentivement si France Télévisions modifiera ses protocoles d'interview pour éviter ce type de frottement. En attendant, cette affaire reste un cas d'école sur les limites de la presse investigative en temps réel et sur la sensibilité accrue des figures publiques concernant la mixité et le respect dans les plateaux télévisés. Le débat sur la place des femmes dans le journalisme et la politique continue de s'amplifier autour de cet épisode concret.