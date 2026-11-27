La présidente de la Fondation des femmes répond aux critiques de Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles concernant les liens avec Jordan Bardella.

La présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert, a tenu à répondre publiquement aux critiques de Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, compagne de Jordan Bardella, lors de son invitation sur l'émission Quotidien le mardi 25 novembre. Cette déclaration intervient dans le cadre d'une polémique née quelques jours plus tôt, le 16 novembre, sur le réseau social Instagram, où la princesse de 23 ans avait contesté le traitement médiatique et politique fait à Mailfert.

Clarifications sur les relations professionnelles

Face aux accusations portant sur ses pratiques de gestion, Anne-Cécile Mailfert a insisté sur le fait qu'elle n'avait renvoyé personne de l'organisation qu'elle dirige. Elle a également rappelé que Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles n'était ni salariée, ni donatrice de la Fondation des femmes, précisant ainsi la nature non professionnelle des liens évoqués dans la presse.

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Cette clarification vise à dissiper les malentendus concernant l'implication de la conjointe de Jordan Bardella dans la structure associative. La présidente souhaite mettre fin aux interprétations erronées qui pourraient fausser la compréhension du rôle et des activités de l'entité sous son autorité.

Réponse à la critique sur la justice

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles avait dénoncé avec vigueur le fait qu'une femme soit jugée en fonction des engagements de son compagnon. Elle reprochait à la présidente de la Fondation des femmes de reproduire précisément le comportement qu'elle condemnait, évoquant un paradoxe dans la défense des droits des femmes.

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La princesse soulignait que juger une femme à travers les positions de son conjoint, notamment celles d'un potentiel candidat à l'élection présidentielle, était inacceptable. Cette critique s'appuie sur des passages du livre de Jordan Bardella mentionnant un échange SMS avec Anne-Cécile Mailfert après une vidéo les montrant ensemble.

Le message évoqué proposait des échanges tranquilles avant de participer à des événements publics communs. Ces fréquentations politiques avaient été jugées éloignées des sujets défendus par la fondation, créant une tension notable entre les deux parties. La princesse a qualifié cette situation d'insupportable pour la dignité féminine.

Contexte et intentions déclarées

Anne-Cécile Mailfert a expliqué avoir souhaité échanger avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles après avoir appris qu'elle partageait la vie d'un homme susceptible de briguer l'Élysée. L'objectif premier était d'évaluer les conséquences possibles de cette proximité politique sur l'image de la fondation.

Cette démarche ne concernait pas uniquement la compagne de Jordan Bardella. L'actrice Julie Gayet, épouse de François Hollande, aurait ainsi fait l'objet d'une discussion similaire plusieurs mois auparavant. Selon la présidente, l'actrice a accueilli cette approche avec beaucoup d'élégance, contrastant avec la réaction actuelle.

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Cette affaire prend une nouvelle tournure alors que la société française est particulièrement attentive aux relations entre sphère politique et société civile. Les débats sur l'influence des conjoints de personnalités politiques restent vifs, comme le montre la complexité de cette interaction médiatique récente.