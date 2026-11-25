Anne Briqueteur-Urbain succède à Philippe Gandon à la présidence de la CRCC. L'objectif : digitaliser les audits par l'IA tout en sécurisant les données face aux défis économiques.

Le monde de l'audit comptable toulousain a officiellement basculé sous la direction d' Anne Briqueteur-Urbain, élue nouvelle présidente de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC). Cette nomination marque une transition importante pour l'instance qui représente les professionnels certifiant les comptes annuels des entreprises sur l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La nouvelle présidente succède directement à Philippe Gandon, dont le mandat s'est achevé en octobre 2024.

Une transition numérique accélérée par l'intelligence artificielle

La feuille de route tracée par Anne Briqueteur-Urbain place la transformation technologique au centre de ses priorités stratégiques pour les auditeurs financiers de la région. L'objectif affiché est d'utiliser l'intelligence artificielle pour approfondir les capacités de contrôle et renforcer l'accompagnement des entreprises auditées. La présidente de la CRCC souligne que ces outils permettront de traiter la totalité des données financières disponibles, isolant ainsi uniquement les anomalies détectées.

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Cette approche ne vise pas à remplacer le jugement humain, mais au contraire à lui redonner du poids en libérant les auditeurs des tâches répétitives. Cependant, cette intégration massive des données soulève des impératifs de sécurité critique. La nouvelle présidence insiste sur la nécessité de maîtriser les enjeux de la cybersécurité, tant pour la protection des professionnels que pour celle de leurs clients, dans un contexte où la confiance dans l'information financière est primordiale.

Formation continue et renforcement de l'attractivité du métier

Pour accompagner cette mutation technique, la CRCC, qui compte 400 professionnels et 234 sociétés de commissariat aux comptes, entend intensifier ses efforts de formation. Actuellement, la compagnie dispense des formations gratuites qui bénéficient à environ 25 % des membres de la communauté. Anne Briqueteur-Urbain, associée chez KPMG et anciennement vice-présidente de la CRCC, souhaite consolider ces actions pour garantir la montée en compétence de l'ensemble des confrères face aux évolutions rapides du secteur.

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Outre la dimension technique, la stratégie de la nouvelle élue vise également à améliorer la visibilité et l'attractivité du métier d'auditeur auprès des jeunes générations et des acteurs économiques du territoire. Une première étape concrète de cette dynamique se dessinera dès les prochains jours avec la signature d'un partenariat officiel avec les Entrepreneurs, anciennement connus sous le nom de CPME. Cette alliance vise à mieux intégrer la profession dans l'écosystème des entreprises locales.

Impact économique et défis de la facturation électronique

La transition numérique impacte déjà concrètement les missions des commissaires aux comptes, notamment à travers la réforme de la facturation électronique. Les auditeurs sont désormais tenus de vérifier l'intégration correcte des factures transitant par des plateformes agréées dans la comptabilité des entreprises. Le paysage des plateformes validées par l'État est en pleine mutation, ce qui oblige les professionnels et leurs clients à s'adapter rapidement à un environnement changeant et complexe.

Dans ce contexte de transformation des outils et des processus, les auditeurs jouent un rôle crucial de garant de la stabilité financière. Face à un contexte économique difficile marqué par des tensions sur la trésorerie de nombreuses structures, les professionnels de l'audit sont amenés à déclencher davantage de procédures d'alerte. Comme le rappelle Philippe Gandon, l'expert-comptable resté au sein de l'instance en tant que vice-président, l'apport de confiance via les rapports d'audit revêt une importance capitale pour la pérennité des entreprises aujourd'hui.