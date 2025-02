Anne Bouverot, Envoyée Spéciale de Macron pour le Sommet sur l'IA

Anne Bouverot, ingénieure et chercheuse en IA, a été choisie par Emmanuel Macron pour représenter la France au sommet de Paris consacré à l'IA. Lors d'une session de questions-réponses avec les lecteurs de 20 Minutes, elle a partagé son utilisation quotidienne de l'IA et souligné l'importance de l'excellence de la formation française pour attirer et retenir les talents dans le domaine de l'IA.

Elle a été choisie par Emmanuel Macron pour représenter la France au sommet de Paris consacré à l'intelligence artificielle. Anne Bouverot , une ingénieure et chercheuse renommée dans le domaine de l'IA, est impatiente de participer à cette « conversation mondiale autour de l'IA ». Pour elle, ce sommet permet à la France de démontrer ses compétences dans ce domaine et de proposer une vision partagée pour le développement responsable de l'IA.

Lundi dernier, Anne Bouverot a répondu aux questions des lecteurs de 20 Minutes. Concernant son utilisation quotidienne de l'IA, elle reconnait que son impact est parfois invisible. « Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est utilisée pour lire les notes de frais et les enregistrer automatiquement sur un compte bancaire, pour lire les adresses sur les lettres à la Poste, et même pour préparer des réponses à des messages sur notre téléphone », illustre-t-elle. Elle mentionne également son utilisation de modèles d'IA comme Le Chat de Mistral, ChatGPT, Gemini et Gemma de Google. Interrogée sur la fuite des cerveaux français, Anne Bouverot met en avant l'excellence de la formation française. « Grâce à cette formation de haut niveau, nous avons de brillants ingénieurs et chercheurs en intelligence artificielle. Il est tout à fait normal qu'ils se forment dans des entreprises ou des centres de recherche à l'étranger. C'est également souhaitable qu'ils reviennent ensuite en France partager leurs connaissances et contribuer au développement du secteur. De plus, il est important d'attirer des talents internationaux pour travailler chez nous. », explique-t-elle, citant des exemples comme Joëlle Barral, chez Google, qui a décidé de revenir travailler en France, ou l'équipe de Mistral, qui a travaillé chez Google et Meta avant de créer une entreprise française. Pour Anne Bouverot, l'objectif est de garantir un solde positif en termes de talents et de compétences pour la France.





