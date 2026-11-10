Anker Solarbank 4 E5000 Pro : Capacite et Puissance Renforcees

Test de la Solarbank 4 E5000 Pro d'Anker. Une batterie solaire LFP de 5024 Wh offrant une autonomie accrue pour les installations photovoltaïques domestiques.

Anker presente la Solarbank 4 E5000 Pro, une nouvelle generation de solution de stockage energetique destinee aux particuliers souhaitant optimiser leur production photovoltaique. Annoncee officiellement le 12 mai 2026, cette unite combine puissance et capacite pour repondre aux besoins des foyers equipes de grandes installations solaires. Le produit vise a simplifier l'integration de l'energie propre tout en garantissant une gestion efficace des flux electriques.

Capacites de Stockage Accrues par Rapport au Modele Precedent

L'un des atouts majeurs de la Solarbank 4 E5000 Pro reside dans sa capacite de stockage nettement superieure a celle de ses predecesseurs. L'appareil embarque une batterie au phosphate de fer (LFP) d'une capacite totale de 5 024 Wh. Cette evolution represente un saut significatif par rapport a la Solarbank 3 Pro, qui offrait une capacite de 2 688 Wh. Cette augmentation permet de conserver une quantite importante d'electricite produite pendant la journee pour une utilisation ulterieure, notamment lors des periodes ou les panneaux ne generent plus d'energie.

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En termes de puissance d'entrée, la Solarbank 4 Pro accepte jusqu'a 5 000 W provenant de panneaux solaires. Cette puissance est geree via quatre entrées MPPT distinctes, offrant une flexibilité accrue pour la configuration des modules photovoltaïques. Pour la restitution vers le logement, l'appareil peut fournir jusqu'à 2 500 W dans une configuration adaptée, ce qui le rend suitable pour alimenter des équipements à forte consommation sans surcharger le réseau domestique.

Dimensions Compactes et Gestion Thermique Amelioree

Malgre ses performances elevees, la Solarbank 4 E5000 Pro conserve un design rectangulaire sobre et des dimensions contenues de 46 × 30,5 × 35,5 cm. Cette forme permet de placer l'unite contre un mur sans occuper un espace considerable, évitant ainsi de réserver une pièce entière à l'installation. Cependant, le poids de l'appareil constitue un défi logistique important avec 50 kg pour l'unité principale. Il est fortement recommande de preparer la manutention a l'avance, surtout si l'emplacement choisi necessite de franchir des marches ou d'atteindre un toit plat difficile d'acces.

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L'appareil beneficie de la certification IP66, autorisant son installation en extérieur avec une protection robuste contre la poussiere et les jets d'eau puissants. Lors de tests effectues sur plusieurs mois sur un toit plat, aucune problematique d'etancheite ou de surchauffe n'a été relevee, meme sous des temperatures caniculaires. Anker a renforce la securité thermique en integrant des isolants en aérogel entre les cellules pour limiter la propagation de la chaleur. Un dispositif de décompression et plusieurs protections électriques viennent compléter ces mesures pour contenir les conséquences potentielles d'une défaillance.

Flexibilite de Branchement et Gestion via Application

La Solarbank 4 Pro integre un onduleur qui assure la conversion de l'énergie avant qu'elle ne soit injectée dans le circuit domestique via une simple prise standard. Les quatre entrées MPPT permettent de gérer séparément différents groupes de panneaux, facilitant ainsi l'utilisation de modules orientés différemment. Chaque entrée MPPT accepte jusqu'à 1 250 W et 36 A, avec une tension maximale de 60 V et une plage de fonctionnement comprise entre 16 et 50 V. Il est conseille de brancher un panneau par MPPT pour une optimisation idéale, bien qu'il soit possible d'en connecter jusqu'à huit avec des câbles en Y, voire douze avec les câbles 3-en-1 d'Anker, sans dépasser la limite de 5 000 W.

Pour la sortie, la puissance est limitée par défaut à 800 W sur la prise domestique. Toutefois, cette limite peut être augmentée jusqu'à 2 500 W directement depuis l'application dédiée, sous réserve que le raccordement et le circuit électrique du logement soient adaptés. L'affichage intégré sur l'appareil fournit des informations ponctuelles sur le niveau de charge et les puissances échangées, mais la configuration détaillée et la surveillance continue se font principalement via l'interface numérique. Cette approche garantit une interaction fluide avec le système tout en maintenant une esthétique épurée.