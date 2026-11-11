Anker annonce des offres Pré‑Black Friday sur ses chargeurs et batteries sur Amazon

Avant le Black Friday, Anker réduit le prix de ses chargeurs et batteries sur Amazon, offrant des réductions allant jusqu'à 50 % au prix conseillé. Les produits gagnent en attractivité pour les utilisateurs de laptops, d'Apple et de gadgets mobiles.

Deux‑demi‑semaines avant le Black Friday, la marque Anker a mis en avant ses chargeurs et batteries sur la boutique officielle Anker Direct FR sur Amazon, avec des réductions allant jusqu'à 50 % du prix conseillé. Les offres, annoncées le 14 novembre, concernent des modèles de chargeurs secteur, de batteries externes et de stations sans fil, tous en baisse par rapport aux prix des trente derniers jours.

Offres détaillées et prix actuels

Parmi les produits mis en avant, le chargeur Nano II 65 W est aujourd'hui proposé à 19,99 €, soit 12 € de moins que son prix le plus bas de la période. La batterie externe Anker Nano Power Bank 10K, recommandée pour les PC portables, est vendue à 74,99 €, soit 10 € sous son niveau minimum. La station Anker Prime 3 en 1, qui regroupe un socle pour iPhone, Apple Watch et AirPods, est tombée à 99,99 € contre 119,99 € précédemment, marquant la plus forte baisse de la sélection.

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Les remises affichées sont calculées sur les prix de vente conseillés, mais la vraie économie réalisée par rapport au marché reste de 3 € sur la batterie Zolo 20 000 mAh et de 20 € sur la station Anker Prime, par rapport aux prix les plus bas des trente derniers jours.

Fonctionnalités et avantages pour les utilisateurs

Le chargeur Nano II 65 W possède un seul port USB‑C, mais il propose des modes de charge intelligents qui adaptent la puissance au modèle d'ordinateur connecté, prolongeant la durée de vie de la batterie jusqu'à 40 %. Il offre également un affichage de la puissance, de la température et de l'avancement de la charge, avec des mises à jour via l'application Anker Charging Manager.

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Pour les utilisateurs d'Apple, la station Anker Prime 3 en 1 cible spécifiquement les trajets fréquents, grâce à son socle pliable de 230 g et un chargeur de montre certifié MFi. Le modèle 140 W à quatre ports, présent dans la sélection, permet d'alimenter simultanément plusieurs périphériques sans encombre.

Impact pour les consommateurs et prochaine étape

Les réductions proviennent essentiellement d'une stratégie de pré‑Black Friday visant à attirer les acheteurs en période de forte demande. La boutique AnkerDirect FR profite de l'algorithme d'Amazon pour amplifier la visibilité, avec un badge " Offre Pré‑Black Friday " visible dès le 27 novembre. Les clients peuvent profiter de ces prix attractifs avant le pic de la remise de Black Friday, tout en sachant que les tarifs pourraient changer au cours de la semaine des promotions.

En somme, Anker propose une gamme de chargeurs et batteries qui, grâce à leurs réductions, répondent aux besoins des utilisateurs mobiles, tant pour les professionnels que pour les consommateurs passionnés de technologie. Les prix associés à chaque produit restent compétitifs par rapport aux niveaux historiques, offrant une valeur ajoutée directe aux acheteurs avertis. Les ventes se poursuivent jusqu'au 27 novembre, date limite de l'offre Pré‑Black Friday.