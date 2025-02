Anisimova Réussit Sa Qualification Pour La Finale De L'Open De Doha

Amanda Anisimova s'est qualifiée pour la finale de l'Open de Doha après une victoire convaincante contre Ekaterina Alexandrova. Cette performance marque un retour réussi pour Anisimova après une pause nécessaire pour sa santé mentale. Elle s'apprête à affronter Jelena Ostapenko en finale, promettant un match captivant entre deux joueuses en pleine forme.

Amanda Anisimova s'est qualifiée pour la finale de l'Open de Doha ce vendredi après avoir remporté une victoire convaincante contre Ekaterina Alexandrova (6-3, 6-3). La performance de Alexandrova, qui avait éliminé la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, et la 6e joueuse mondiale, Jessica Pegula, s'est arrêtée au stade des demi-finales. Anisimova, quant à elle, a continué son ascension fulgurante, démontrant une confiance accrue et une solidité de jeu impressionnante.

La victoire d'Anisimova contre Alexandrova met fin à une période difficile pour l'Américaine de 23 ans, qui avait été contrainte de prendre une pause du circuit en mai 2023 en raison d'épuisement mental. Anisimova avait reconnu les difficultés du circuit professionnel et avait mis en avant l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Cette pause lui a permis de se ressourcer et de revenir au jeu avec une nouvelle perspective et une détermination inédite. Anisimova affrontera Jelena Ostapenko en finale. Ostapenko a réalisé une performance remarquable en éliminant la numéro 1 du classement WTA, Iga Swiatek, en demi-finale. Le match de la finale promet d'être un véritable duel de titans, avec deux joueuses en pleine confiance et déterminées à remporter le titre. Anisimova a déclaré être impatiente de se mesurer à Ostapenko, soulignant la difficulté du défi et la perspective d'un match passionnant





