Animaux utilisent des repères magnétiques invisibles pour s'orienter et accomplir des migrations

De nombreux animaux utilisent des repères magnétiques invisibles, émanant des profondeurs de la Terre, pour s'orienter en surface et accomplir des migrations, aussi bien dans le ciel que les océans. Les chercheurs ont découvert que les macrophages, des cellules appartenant au système immunitaire, sont riches en fer et peuvent aider les oiseaux à 'percevoir' l'attraction magnétique de la planète.

De nombreux animaux - oiseaux, tortues marines, langoustes, papillons de nuit, baleines et autres chauves-souris - utilisent des repères magnétiques invisibles, émanant des profondeurs de la Terre, pour s'orienter en surface et accomplir des migrations incroyables, aussi bien dans le ciel que les océans.

Mais la manière exacte dont ces animaux perçoivent l’attraction magnétique de la planète demeure, depuis des décennies, l'un des plus grands mystères de la biologie. Le sujet des capteurs du champ magnétique terrestre chez les animaux a suscité de nombreuses hypothèses, et certaines études situent la boussole biologique des pigeons dans leurs oreilles. On sait également que le bec, et surtout les yeux - sachant que les oiseaux s'orientent prioritairement grâce au soleil - sont déterminants dans l'orientation.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs se sont penchés sur les macrophages, des cellules appartenant au système immunitaire, très riches en fer. C'est cette concentration de fer qui aiderait les pigeons à 'percevoir' l'attraction magnétique de la planète. Les oiseaux dont les macrophages n'avaient pas été éliminés ont regagné leur pigeonnier en 70 minutes environ. Et ceux privés de macrophages, quand le ciel était dégagé et que soleil était à nouveau visible, rapporte le site.

Si ces résultats semblent probants, de nombreuses questions demeurent, observe Susanne Åkesson, écologue animalière à l'Université de Lund (Suède), non impliquée dans ces travaux.

'Il nous faut maintenant déterminer comment ces transmettent l'information au système nerveux et quelles zones du cerveau sont sollicitées'. Il restera aussi à établir si d'autres oiseaux, les chauves-souris, les requins et autres animaux dotés d'un sens magnétique, possèdent également ces globules blancs dans leur foie





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