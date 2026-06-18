Animaux de compagnie : un lien filial entre les Françaises et les Français

Une étude menée par Émilie Dardenne et François-Xavier Roux-Demare a révélé que près de 69 % des Françaises et Français ayant un chat ou un chien considèrent leur compagnon comme un membre de leur famille. Les animaux de compagnie jouent un rôle affectif majeur, souvent comparable à celui d'un proche humain. Les liens qui nous unissent à ces êtres qui partagent notre quotidien font partie de notre famille, sont-ils nos enfants ou notre meilleur ami ?

Près de 69 % des Français et Françaises ayant un chat ou un chien considèrent celui-ci comme un membre de leur famille. La France compte 79,8 millions d' animaux de compagnie , parmi lesquels on trouve presque 17 millions de chats et 10 millions de chiens.

Les animaux de compagnie, en particulier les chats et les chiens, occupent une place centrale dans la vie des Françaises et des Français. Les liens qui nous unissent à ces êtres qui partagent notre quotidien font partie de notre famille, sont-ils nos enfants ou notre meilleur ami





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