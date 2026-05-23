Animaux à adopter : Un triomphe de l'histoire en retour sur TMC et CStar après trois mois d'absence

Les producteurs d'Animaux à adopter ont arrivent à un accord inédit avec TMC et CStar pour réografer l'emission, en pleine forme et avec le pît de la dispensation'

Épisode 16: Lilipop la golden de laboratoire, Mayli la touchante setter anglaise Après une vie en laboratoire, des animaux arrivent à la SPA pour une seconde chance.

C'est ainsi que la chienne Mayli a déjà trouver le rconfort d'un foyer.

"Elle laisse un vide immense" : Sandrine Arcizet (Animaux a adopter) pleure la disparition d'un etre cher. Sandrine Arcizet et Elodie Ageron (Animaux a adopter) se confient sur leur amitie : "J'ai peur qu'on soit separes un jour". Animaux a adopter : L'emission de Sandrine Arcizet et Elodie Ageron prochaine au debut. Voici a quelle date "Certains pensaient qu'on etait en couple" : Sandrine Arcizet et Elodie Ageron se confient sur leur relation fusionnelle.

Animaux a adopter revient en inedit sur TMC avec Sandrine Arcizet et Elodie Ageron : "On a ete enormement soutenues par le public". Animaux a adopter : Après TMC, l'emission de Sandrine Arcizet et Elodie Ageron arrive aussi sur CStar grace a un "accord inédit". Sandrine Arcizet se confie sur le retour d'Animaux a adopter sur TMC : "Personne ne voulait que l'emission s'arrête". Surprise !

Trois mois apres l'arret de C8, cette emission que vous adorez rentre sur une autre chaène. Kaley Cuoco : "C'est impardonnable", l'actrice livre son avis sur le final de Vanished, le thriller dont elle est la star.

"Toutes les femmes devraient la voir" : La serie The Handmaiden's Tale bouleverse les lecteurs de TELEVISU L EQUIP





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