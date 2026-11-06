AngloGold Ashanti: Objectif de croissance en Afrique via les extensions minières

Le producteur d'or AngloGold Ashanti prévoit d'augmenter sa production grâce aux extensions en Tanzanie, Guinée et Brésil. Focus sur les investissements stratégiques et les perspectives africaines.

Le groupe minier AngloGold Ashanti a présenté jeudi 5 novembre des projections de croissance ambitieuses lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2026. La société vise une augmentation significative de son extraction d'or grâce à l'optimisation des sites déjà exploités, notamment en Afrique. L'objectif central repose sur l'ajout de 300 000 à 450 000 onces par an d'ici la fin de la décennie.

Stratégie de production et projections de croissance

Cette stratégie d'expansion s'appuie sur une base solide constituée de 3,09 millions d'onces produites en 2025, équivalant à plus de 96 tonnes. En intégrant les volumes attendus des nouveaux projets, le groupe anticipe une production annuelle comprise entre 105 et 110 tonnes. Cette estimation conditionnelle suppose que les autres mines du portefeuille maintiennent leurs volumes de production actuels sans perte significative.

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Pour l'année en cours 2026, AngloGold Ashanti maintient ses prévisions initiales. Le groupe s'attend à extraire entre 2,8 et 3,17 millions d'onces. Ce volume maximal représente jusqu'à 98,6 tonnes d'or brut pour l'exercice financier en cours, reflétant une stabilisation des opérations après les fluctuations observées précédemment.

Investissements majeurs dans les mines clés

Le plan financier prévoit une allocation de 750 à 900 millions de dollars, soit environ 670 à 804,8 millions d'euros, destinée aux extensions des sites de Geita en Tanzanie, de Siguiri en Guinée et de Cuiabá au Brésil. Ce programme d'investissement massif ne comprend pas la montée en puissance du site d'Obuasi au Ghana, dont les performances nécessitent une attention distincte pour assurer la stabilité opérationnelle.

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La mine de Geita absorbera une part substantielle de ce budget, estimée entre 480 et 580 millions de dollars. Ayant produit 492 000 onces en 2025, la mine tanzanienne vise désormais un rythme de 600 000 onces annuelles. Pour y parvenir, AngloGold Ashanti installe une nouvelle ligne de traitement capable de gérer un volume accru de minerai extrait à ciel ouvert.

L'optimisation souterraine repose également sur le remblayage des zones déjà exploitées. Cette technique permet d'accéder à des secteurs géologiques plus riches en or. Des campagnes de forage complémentaires sont programmées pour étoffer les réserves connues et prolonger la durée de vie économique du site face à l'épuisement naturel des gisements de surface.

Optimisation de la teneur et défis opérationnels

À Siguiri en Guinée, la levier principal réside dans l'augmentation de la teneur en or du minerai traité par l'usine existante. Un investissement de 70 millions de dollars financera l'ouverture de deux nouvelles fosses. Cette expansion devrait générer environ 100 000 onces supplémentaires par an. Le minerai issu du Bloc 3 affiche une moyenne de 1,22 gramme d'or par tonne, contre 0,55 gramme pour le minerai qu'il remplacera.

Le Bloc 1 est également en projet pour prendre le relais avec des ressources encore plus riches. Partie de 289 000 onces en 2025, la mine de Siguiri devrait s'approcher des 400 000 onces par an évoquées en octobre par le gouvernement guinéen. Ce dernier détient 15% d'intérêts dans l'exploitation, faisant de cette croissance un enjeu économique majeur pour la nation.

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À Obuasi au Ghana, l'enjeu est d'achever la montée en puissance vers 400 000 onces annuelles. La production a reculé de 266 000 onces en 2025. Un accident mortel en avril a entraîné un arrêt temporaire, affectant la production des neuf premiers mois de 2026 qui a chuté de 17% sur un an. La stabilisation de l'exploitation est donc critique pour atteindre les objectifs fixés.

Perspectives mondiales et réserves futures

En tant que l'un des cinq premiers producteurs mondiaux d'or en 2025, AngloGold Ashanti tire sa production africaine de six mines réparties entre la Tanzanie, la Guinée, le Ghana, l'Égypte et la République démocratique du Congo. La participation de 45% dans Kibali, exploitée par Barrick, contribue également à ce palmarès. La production internationale inclut également l'Australie, le Brésil et l'Argentine.

La gestion des réserves est une priorité stratégique. En 2025, l'extraction a réduit les réserves de 2,7 millions d'onces. Néanmoins, le total a progressé à 36,5 millions d'onces en fin d'année. Cette croissance nette est notamment due aux premières réserves déclarées pour le projet Arthur dans le Nevada, offrant une diversification géographique potentielle.

Les activités d'exploration se poursuivent à Fanaka et Utulivu en Tanzanie, ainsi que sur plusieurs permis en Égypte. Bien que ces sites soient au stade de l'exploration, ils représentent des opportunités de nouvelles mines à long terme. La possibilité de développer ces gisements reste incertaine mais constitue une étape nécessaire pour préparer les relais de production futurs face à l'épuisement des mines actuelles.