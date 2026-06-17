Angleterre: la causerie de Thomas Tuchel à la mi-temps décisive face à la Croatie

L'Angleterre a renversé la situation face à la Croatie grâce à un discours de Thomas Tuchel à la mi-temps, rappelant l'importance de la motivation et des ajustements tactiques pendant la pause. Harry Kane a souligné l'impact de cette causerie.

Tout comme l'équipe de France face au Sénégal, l' Angleterre a connu une métamorphose en seconde période lors de son entrée en lice à la Coupe du monde contre la Croatie .

Après une première mi-temps décevante, les Three Lions se sont imposés 4-2, prenant la tête de leur groupe. Le capitaine Harry Kane a souligné l'impact crucial du discours de Thomas Tuchel à la pause, qui a remotivé le groupe.

"C'était un match à deux visages. Il faut en attribuer le crédit au manager, il nous a remotivés à la mi-temps, il a dit que si on perdait, on devait le faire à notre façon. On a vu en deuxième période, on a tout donné, ils n'ont pas pu suivre, c'est le niveau qu'on doit maintenir à chaque match. Bravo à tous", a déclaré le buteur, auteur d'un doublé.

Il a ajouté que l'entraîneur avait insisté sur l'agressivité défensive. Cette victoire intervient après le match de la France contre le Sénégal, où les Bleus avaient également renversé la situation en seconde mi-temps grâce à un discours de Didier Deschamps et des ajustements tactiques. Les deux nations montrent ainsi l'importance de la causerie de la mi-temps et de la capacité à réagir après la pause.

Les médias internationaux saluent le début des Français, qualifiés d'équipe à battre, avec "deux bêtes" et un "Mbappé magique". Cependant, certaines polémiques subsistent, comme un possible contentieux entre Tuchel et l'arbitre Turpin, ou des interrogations sur Ousmane Dembélé. Eric Di Meco a d'ailleurs été sévère concernant son niveau, remettant en cause sa place pour le Ballon d'or 2025.

En somme, cette première journée de la Coupe du monde 2026 met en lumière l'importance psychologique des discours à la mi-temps et la capacité des grandes équipes à improviser et à montrer un tout autre visage après la pause. L'Angleterre et la France, malgré des débuts poussifs, ont su réagir pour décrocher des victoires importantes. Les prochains matchs seront décisifs pour confirmer ce changement d'attitude et viser les plus hautes ambitions





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