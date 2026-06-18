Angleterre : l'élection partielle de Makerfield, étape décisive pour les ambitions nationales d'Andy Burnham

L'élection législative partielle de Makerfield, prévue le 18 juin, pourrait ouvrir la voie à la direction du Parti travailliste britannique pour Andy Burnham. Les enjeux stratégiques et les scénarios pour remplacer Keir Starmer sont analysés.

Cette élection est en réalité une étape préalable nécessaire pour le maire, car le statut de député constitue une condition indispensable pour pouvoir prétendre à la direction du parti et ainsi espérer s'installer à Downing Street.

Une démission a été organising en sa faveur dans la circonscription de Makerfield dans le seul but de permettre à Andy Burnham de remplacer Keir Starmer. Dès le début de la campagne, les derniers sondages le donnent vainqueur. Il bénéficie actuellement d'un soutien bien plus important de la part des députés travaillistes que Starmer, qui, il faut bien le dire, est profondément impopulaire, tant au sein de son propre parti qu'en dehors.

Mais tout n'est pas encore gagné pour lui selon la journaliste, qui prédit que même s'il parvient à devenir Premier ministre, la lune de miel avec les Britanniques pourrait être de courte durée, compte tenu des difficultés que connaît le parti travailliste. Il a fait de nombreuses promesses de défendre des politiques plus à gauche, mais le problème est de savoir s'il sera en mesure de les mettre en œuvre une fois au pouvoir.

Il peut se dire plus à gauche, mais finalement, il doit tenir les promesses faites par Starmer en 2024. Sans compter que le flou règne encore sur ce qui se passera en cas de victoire d'Andy Burnham à cette législative partielle. Il peut déclencher lui-même une compétition interne pour évincer Keir Starmer, ou attendre qu'un autre lance les hostilités.

Cela pourrait être l'ex-ministre de la Santé Wes Streeting, qui a démissionné après les élections locales, et assure avoir les 81 parrainages de députés nécessaires. La possibilité que Keir Starmer se retire de lui-même ne semble pas d'actualité. Le Premier ministre a assuré qu'il comptait se battre pour conserver son poste. La voie pour qu'Andy Burnham devienne Premier ministre n'est donc pas encore toute tracée, mais la première étape décisive pour lui est l'élection de ce 18 juin.

Le parcours politique d'Andy Burnham, maire de Manchester, est ainsi au cœur des stratégies du Parti travailliste britannique. Son éventuelle accession au leadership et ensuite au poste de Premier ministre reste conditionnée par ce scrutin qui doit lui permettre d'entrer à la Chambre des Communes. Les dynamiques internes du parti, les préférences des députés et les promesses électorales créent un environnement complexe et incertain.

Si les sondages sont favorables, l'analyse souligne les obstacles potentiels, notamment la nécessité de concilier une ligne politique plus progressiste avec les réalités du pouvoir et les engagements précédents. La possibilité d'un challenge interne mené par des figures comme Wes Streeting ajoute une dimension de concurrence que Burnham devra gérer. La détermination affichée par Keir Starmer à rester à la tête du parti complique également la trajectoire de Burnham, qui devra peut-être patienter ou provoquer une confrontation.

En définitive, cette élection partielle apparaît comme un test crucial pour l'avenir du leadership travailliste et pour les ambitions personnelles d'Andy Burnham, dont la capacité à transformer son influence locale en autorité nationale reste à prouver





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