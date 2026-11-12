Angleterre-Croatie : Heure, chaîne et streaming pour la Ligue des Nations

Suivez Angleterre-Croatie ce 12 novembre à 20h45 sur L'Équipe Live Foot. Analyse des enjeux et positions dans le groupe 3 de la Ligue des Nations.

La cinquième journée de la Ligue des Nations met à l'honneur un affrontement majeur de l'Axe Europe ce jeudi 12 novembre, opposant l' Angleterre à la Croatie. Cette rencontre décisive se déroulera au stade de Wembley à Londres, offrant aux Three Lions l'opportunité de consolider leur position au sein du groupe 3. Les Croates, quant à eux, tenteront désespérément d'inverser une tendance lourde et de laver l'affront subi lors de leur précédente rencontre.

Déroulement et horaire du match Angleterre-Croatie

Le coup d'envoi officiel de cette rencontre sera donné à 20h45 ce jeudi 12 novembre. Le stade de Wembley, situé à Londres, accueillera donc les spectateurs pour cette étape cruciale du championnat européen des nations. Cette information factuelle est essentielle pour tous les aficionados souhaitant synchroniser leur visionnage avec le début réel de la partie.

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L'Angleterre aborde cette soirée avec une dynamique positive et une ambition claire : confirmer sa deuxième place provisoire du classement général. Avec neuf points déjà acquis, les Anglais se positionnent juste derrière le leader incontesté du groupe, l'Espagne. Cette équipe ibérique, qui affiche un parcours encore invaincu, sera d'ailleurs l'adversaire de la dernière journée ce dimanche prochain.

Enjeux stratégiques et performances des équipes

Pour l'Angleterre, cette victoire est indispensable pour maintenir le cap vers les quarts de finale. Les Three Lions sont portés par une série de trois succès consécutifs, dont deux victoires solides face à la République tchèque. Leur forme actuelle contraste fortement avec la démonstration offensive qu'ils avaient réalisée en terres croates le 3 octobre dernier, s'imposant sur le score fleuve de sept buts à zéro.

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La situation est diamétralement opposée pour la Croatie, dont la campagne traverse une phase critique. Troisièmes du groupe avec seulement trois points après quatre matchs disputés, les partenaires d'Ante Budimir sont quasi-éliminés des espoirs de qualification directe. Leur performance récente est marquée par cette défaite historique à domicile contre l'Angleterre, ainsi que par deux revers subis face à l'Espagne, championne du monde en titre.

Diffusion télévisuelle et options de streaming

Les supporters français et internationaux pourront suivre cet affrontement en direct via la chaîne L'Équipe Live Foot à partir de 20h45. Cette diffusion garantit un accès fluide et haute qualité pour l'ensemble des téléspectateurs qui souhaitent ne rien manquer des actions clés de la partie. La disponibilité de la chaîne assure une couverture complète des événements sportifs européens.

En complément de la diffusion traditionnelle, l'accès au streaming est entièrement pris en charge par les plateformes numériques de L'Équipe. Le site internet ainsi que l'application mobile dédiée permettent de regarder le match en flux continu. Cette option offre une flexibilité maximale aux utilisateurs mobiles qui souhaitent suivre l'action depuis n'importe quel endroit.

Prochaines étapes et perspective du groupe 3

Après cette journée chargée, le groupe 3 de la Ligue des Nations maintiendra une tension palpable jusqu'à la dernière journée. L'Angleterre disposera d'une nouvelle opportunité face à l'Espagne pour confirmer son statut de dauphin solide. La Croatie devra se mobiliser intensément pour espérer des résultats inespérés dans les derniers instants de la compétition.

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Les analyses post-match mettront sans doute l'accent sur la capacité des Anglais à transformer leur domination technique en qualification certaine. Pour la Croatie, il s'agira de vérifier si une réaction émotionnelle peut compenser un déficit technique apparent face à une équipe aussi homogène que celle de Gareth Southgate. Chaque détail comptera à Wembley ce soir.