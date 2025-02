Anglet Réussit Son Retour au Championnat Face aux Pionniers de Chamonix

Anglet remporte une victoire difficile contre Chamonix après une prolongation intense. Le match est marqué par un jeu serré, des moments chauds et un retour réussi d'Anglet.

Après dix jours de repos, le monde du hockey a été frappé par la triste nouvelle de la disparition soudaine de Miika Elomo, l'entraîneur finlandais du Cergy Pontoise. En parallèle, l'équipe d' Anglet a livré un combat acharné contre les Pionniers de Chamonix lors de son retour au championnat. Le match s'est prolongé jusqu'aux prolongations avant qu'un but salvateur de Kazarine ne donne la victoire à Anglet (3-2).

Les joueurs de l'Hormadi, derniers de Ligue Magnus, ont reçu un soutien inattendu de leurs supporters, qui leur ont envoyé une lettre émouvante avant leur déplacement à Gap. Malheureusement, le match s'est soldé par une défaite (1-4) après six défaites consécutives. Dès le début du match, Chamonix a été plus dangereux, avec Jakub Izacky (36 pts), leur meilleur buteur, décochant un tir qui a frôlé la botte de St-Cyr, gardien d'Anglet. Cet action a permis aux Basques de se mettre dans une bonne dynamique. Ils ont déplacé le jeu vers l'avant et étaient précis sur leurs engagements. Les deux équipes se sont disputés chaque centimètre de terrain, avec des périodes de jeu rapides et intense. Au cours du premier tiers, le jeu était équilibré. Au retour des vestiaires, Anglet a montré de l'opportunisme avec Baron, qui a failli ouvrir le score, mais sa passe à Rousseau a manqué de peu d'atteindre le but (22e). Une minute plus tard, Ten Braak a profité d'une supériorité numérique pour punir St-Cyr, assisté par Mugnier et Lapachuk (0-1,23e). Puffer a immédiatement égalisé pour Chamonix (1-1,24e). Chamonix a ensuite tenté de jouer avec plus de danger sur les ailes et a durci ses impacts. Un violent accrochage a eu lieu entre Malo Ville de Chamonix et Munoz d'Anglet, à la suite d'une charge contre la bande. Le deuxième tiers s'est terminé sur une note plus tendue.Dans les vingt dernières minutes, Anglet a continué à faire pression et n'a pas donné à Chamonix le temps de riposter, sauf par des tirs lointains. La défense d'Anglet a été solide et a repoussé les tentatives de Chamonix de jouer au près. En infériorité numérique, Anglet a vu Ten Braak marquer un doublé (1-2, 51e) et Puffer a égalisé pour Chamonix (2-2, 58e). Le match s'est finalement décidé en prolongation, où Kazarine a marqué le but vainqueur pour Anglet (3-2).





