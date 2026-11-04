Anglet : le tribunal rejette l'opposition au défrichement du cimetière Blancpignon

Le tribunal administratif de Pau a validé le projet d'extension du cimetière de Blancpignon. Le maire Claude Olive confirme la poursuite des travaux malgré les recours associatifs.

Le Tribunal administratif de Pau a rendu sa décision ce mardi soir en rejetant définitivement la requête en référé déposée par trois associations environnementales contre le défrichement autorisé pour l'extension du cimetière de Blancpignon à Anglet. Cette invalidation juridique concerne spécifiquement la première phase du projet, qui implique l'ouverture d'une parcelle de 6 000 m² au sein de la forêt du Pignada. La ville d'Anglet peut ainsi poursuivre ses démarches administratives et techniques sans entrave judiciaire immédiate.

Maire Claude Olive justifie l'utilité publique du projet

Claude Olive, maire d'Anglet, a immédiatement réagi à cette décision judiciaire lors d'une conférence de presse tenue le lundi 2 novembre. Il a rappelé que ce dossier n'est pas une initiative récente mais un chantier pris en charge dès son arrivée en 2014, suite à une obligation imposée par les services de l'État avant même son mandat. L'objectif affiché est de garantir un lieu de sépulture décent aux habitants d'Anglet pour les trente prochaines années. Le maire insiste sur l'urgence vitale de cette extension, soulignant que les cimetières historiques de Louillot et Saint-Léon sont désormais saturés. Dans trois ans seulement, il ne restera plus aucune place disponible au cimetière de Blancpignon, l'un des trois sites funéraires de la commune.

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Les arguments juridiques et écologiques des opposants

Les associations du Cade (Collectif d'associations de défense de l'environnement Pays basque - sud des Landes), la Sepanso (Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest) et 5 Cantons La Barre avaient attaqué l'arrêté préfectoral autorisant le défrichement. Elles invoquaient la présence d'espèces protégées et mettaient en avant le contexte sanitaire préoccupant lié au nématode du pin. Pour elles, cette extension menaçait directement l'écosystème local et la qualité de vie des Angloys. Lors d'un rassemblement réunissant une cinquantaine d'opposants près de la mairie, ces groupes ont exprimé leur vive opposition. Dorothée Mandile, porte-parole des associations, a déclaré être déçue par la décision du tribunal, tout en indiquant qu'elles se réservent la possibilité de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Jacques Descargues, également membre de la Cade, a affirmé ne pas baisser les bras face à la perte arboricole.

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Compensation écologique et bilan chiffré des travaux

Face aux critiques écologiques, l'administration municipale présente un bilan précis visant à démontrer la sobriété du projet. Sur la parcelle de 6 000 m² concernée par la première phase, seuls 83 pins seront abattus sur un total forestier de 110 000 arbres. En contrepartie, 117 nouveaux arbres seront plantés sur le site élargi, qui sera largement végétalisé. La stratégie de compensation prévoit un boisement de 25 880 m² sur les sites des Cavaliers et de Sutar. Cette surface de reconstitution est quatre fois supérieure aux 6 244 m² initialement défrichés à Blancpignon. Claude Olive souligne que les études environnementales menées par la ville prouvent que le projet ne menace ni l'écosystème ni le cadre de vie des citoyens.

Perspectives futures et mobilisation citoyenne

Avec l'invalidation du recours, le projet d'extension continue son cours normal. Le plan global prévoit un agrandissement programmable en plusieurs tranches sur les trois prochaines décennies, pouvant empiéter à terme sur 1,7 hectare de la forêt du Pignada selon les besoins d'accueil. Mahaut Fanchini, élue d'opposition du groupe écologiste et de gauche Anglet Ensemble, a relayé un appel à un nouveau rassemblement citoyen en défense du Pignada. Ce rendez-vous était fixé au mercredi 4 novembre à 16 h 30 devant la mairie, soit une demi-heure avant le conseil municipal. Le maire, qui a grandi dans cette forêt intimement liée à son histoire personnelle, affirme avoir épuisé toutes les autres possibilités, notamment après l'étude infructueuse d'une dizaine de sites pour un quatrième cimetière, et respecte strictement la règle de droit.