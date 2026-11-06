Anglet : Deux expositions majeures pour valoriser les jeunes artistes et Lou Chavepayre

Anglet inaugure deux expositions culturelles au Centre d'art contemporain pour soutenir les jeunes diplômés et présenter la première solo de Lou Chavepayre.

Anglet investit ses espaces culturels avec deux expositions d'envergure au Centre d'art contemporain d' Anglet. L'objectif affiché est de servir de passerelle entre les talents émergents et le public professionnel. Ces événements visent à impulser une dynamique forte pour la scène artistique locale.

Un rôle militant pour les jeunes diplômés

Liane Beobide, adjointe au maire en charge de la culture, a officiellement présenté ces nouvelles programmations lors d'une conférence de presse le vendredi 6 novembre 2026. Elle insiste sur le fait que le centre d'art ne se contente pas d'exposer, mais joue un rôle d'incitation vers la vie professionnelle pour les créateurs. Cette approche est qualifiée d'acte militant par les organisateurs. L'initiative repose sur un partenariat stratégique avec le Centre d'art contemporain de Meymac en Corrèze. Elle s'appuie également sur l'École supérieure d'art Pays basque pour structurer cette offre culturelle. La volonté est de dépasser la simple présentation pour favoriser l'intégration des artistes dans le marché de l'art. Ce rôle d'impulsion est considéré comme essentiel par l'élue pour l'écosystème culturel de la ville.

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L'exposition Première Seconde et ses dix artistes

À la Villa Beatrix Enea, l'exposition " Première, Seconde " met en lumière le travail de dix jeunes diplômés de l'année 2026. Le jury professionnel a sélectionné ces talents parmi les écoles partenaires. L'École européenne supérieure de l'image Angoulême-Poitiers est représentée aux côtés de l'École supérieure d'art de Clermont Métropole. L'École nationale supérieure d'art et de design de Limoges participe également à cette sélection. L'École supérieure d'art Pays basque (ESAPB) complète ce collectif d'artistes émergents. L'objectif est de permettre à ces artistes de mettre le pied à l'étrier dans un lieu institutionnel. Cette exposition offre une première occasion de rencontrer le public pour ces créateurs. Les œuvres présentées reflètent une diversité de pratiques et de mediums. Cette plateforme sert de tremplin concret pour leurs carrières respectives.

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Lou Chavepayre à la galerie Pompidou d'Anglet

À quelques mètres de la Villa, la galerie Pompidou accueille la première exposition personnelle de Lou Chavepayre. Cette plasticienne est diplômée notamment de l'ESAPB. L'exposition intitulée " Lignes d'erre " s'inscrit dans le programme Makila Makita. Ce programme a été initié en 2023 pour favoriser la professionnalisation des étudiants. Lou Chavepayre a réalisé de nouvelles œuvres spécifiquement pour cet événement. Son travail naît d'une expérience intime du corps et de ses contraintes. Elle explore le désir, le regard et la liberté sans faire du handicap le sujet central. L'artiste cherche à montrer la difficulté d'agir et la nécessité de trouver son propre chemin. Cette exposition invite le public à entrer dans son univers unique. Elle met en avant une réflexion profonde sur les possibles du corps humain.

Dates, horaires et accès aux expositions

L'exposition " Lignes d'erre " de Lou Chavepayre est proposée jusqu'au 27 février prochain. Les visiteurs peuvent également découvrir " Première, Seconde " du 7 novembre au 30 janvier 2027. Les noms suivants figurent parmi les artistes exposés : Anaïde Fontaine, Adèle Gervaise, Thierry Maton, Marylou Ojeda. Neven Patucca, Léa Paycha, Garance Picard, Carla Santin, Macéo Touzet et Lucy Triebe complètent la liste. Les horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi de 14 à 18 heures. Le samedi, les visites sont possibles de 11 à 13 heures et de 14 à 18 heures. Des visites commentées ont lieu le samedi à 11 heures et à 15 heures. Les établissements restent fermés les jours fériés. L'entrée est entièrement libre pour tous les publics. Cette accessibilité renforce la mission de diffusion culturelle du centre.