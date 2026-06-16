Angeluko Kabalkada : une aventure collective et intergénérationnelle pour célébrer les 60 ans d'Angeluarrak

L'association Angeluarrak prépare une grande cavalcade pour célébrer son soixantième anniversaire en septembre prochain à Anglet. Plus de 300 bénévoles, dont 190 danseurs, 25 musiciens, 25 acteurs et 25 couturières, se préparent activement pour les deux représentations prévues les dimanche 20 et samedi 26 septembre 2026. Les répétitions ont lieu chaque samedi matin depuis septembre 2025 et gather des gens de tous âges et de tous niveaux de danse.

Au Pays basque, une aventure collective et intergénérationnelle se prépare pour Angeluko Kabalkada , une grande cavalcade qui se tiendra en septembre prochain à Anglet pour célébrer le soixantième anniversaire de l'association Angeluarrak .

Depuis plus d'un an, l'association prépare cette cavalcade avec près de 300 bénévoles, dont 190 danseurs, 25 musiciens, 25 acteurs pour la partie théâtre, 25 couturières et 30 personnes dans la logistique. Les deux représentations sont prévues les dimanche 20 et samedi 26 septembre 2026 au fronton d'Hardoy et place Quintaou. Les répétitions ont lieu chaque samedi matin depuis septembre 2025, et gather des gens de tous âges et de tous niveaux de danse.

Cécile, une ancienne membre du groupe d'Angeluarrak, a rejoint le groupe pour s'impliquer dans cette aventure collective et intergénérationnelle. Elle est fascinée par la diversité des âges et des niveaux de danse des participants, ainsi que par l'esprit de communauté qui règne lors des répétitions. Jean-Marc, un autre participant, partage son enthousiasme pour cette expérience collective. Même les doyens comme Jakes, âgé de 86 ans, ont rejoint le groupe de danse pour cette cavalcade.

La bonne humeur et les sourires sont omniprésents lors des répétitions, mais le projet demande également de l'implication, de l'assiduité et de la rigueur. Les participants sont investis et sont présents toutes les semaines depuis septembre 2025. Les encadrants, tels qu'Oihana Macazaga et Jérôme Arhancet, veillent à trouver un équilibre entre le plaisir de se retrouver et l'aspect sérieux de la préparation de la cavalcade.

Ils s'efforcent également de lier l'euskara, la langue basque, à la cavalcade pour faire vivre la langue sur Anglet. Pour eux, il s'agit vraiment de culture, pas seulement de folklore





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