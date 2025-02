Angèle au lieu de Billie Eilish : Le producteur de Nightcall révèle le secret de la performance des Jeux Olympiques

Kavinsky, le producteur du tube électro Nightcall, a révélé que Billie Eilish était initialement envisagée pour la performance des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'artiste parisien a expliqué que l'impossibilité de faire un set avec l'interprète de Bad Guy a conduit à choisir Angèle, qui a offert une performance mémorable.

Un des moments les plus mémorables de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 2024 restera sans aucun doute la reprise du tube électro Nightcall , de Kavinsky , interprétée par le groupe Phoenix et Angèle . Cette performance a captivé le monde entier. Cependant, la chanteuse belge aurait bien pu manquer ce triomphe. Le Parisien révèle que Billie Eilish n'a pas eu la capacité d'être omniprésente.

Kavinsky, dans un entretien accordé au journal et publié le 16 janvier 2025, explique qu'après avoir reçu l'invitation pour participer à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, il a d'abord pensé à faire chanter son tube par l'Américaine Billie Eilish. « J'aurais adoré (parce qu'elle) avait déclaré dans une émission qu'elle emmènerait Nightcall sur une île déserte, mais elle chantait en parallèle à Los Angeles », confie l'artiste parisien. D'où le choix de l'interprète de Balance ton quoi... avec le succès que l'on sait. Adèle, une chanteuse « très fraîche » « Pour être très honnête, je ne connaissais pas ses chansons mais je la trouvais très fraîche », reconnaît Kavinsky. « J'ai dit banco, on a tout réenregistré très vite à Paris et puis Angèle a fait le show ». Même si cette collaboration a explosé, Kavinsky n'aurait pas renoncé à travailler avec Billie Eilish, si l'on en croit une discrète allusion faite à nos confrères du Parisien : revenant sur l'impossibilité de faire un set avec l'interprète de Bad Guy, il glisse que « ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd », puis, clignant de l’œil ajoute : « On va peut-être… ».





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Nightcall Kavinsky Angèle Jeux Olympiques Billie Eilish

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Apple TV retransmettra le grand concert FireAid (Lady Gaga, Billie Eilish, GreenDay, Sting, etc.) pour aiderDu baume au cœur et de l'argent pour reprendre du terrain aux incendies qui ravagent Los Angeles.

Lire la suite »

Meghan Markle donne un t-shirt de Billie Eilish à une adolescente victime des incendies de Los AngelesAprès les incendies de Los Angeles, Meghan Markle a rencontré une famille dont la maison avait été détruite. La mère de la jeune fille lui avait raconté que sa fille voulait récupérer son t-shirt de concert de Billie Eilish qui avait brûlé dans l'incendie. Meghan a promis de l'aider et grâce à l'aide de ses proches, elle a pu lui offrir un t-shirt de Billie Eilish ainsi qu'un vinyle et une lunch box.

Lire la suite »

Meghan Markle et Billie Eilish réalisent le rêve d’une adolescente qui a tout perdu dans les incendies de Los AngelesLes deux femmes ont réussi à donner du baume au cœur à une adolescente de 15 ans. Cette dernière a vu ses affaires partir en fumée dans les incendies dévastateurs de Los Angeles, parmi lesquelles se trouvait le tee-shirt du concert de Billie Eilish qu'elle adorait tant.

Lire la suite »

Billie Eilish crée la surprise avec Green Day au concert FireAid… Cyril Hanouna délaisse « TPMP » pour le padel…Toute l’actualité people est dans « 20 Minutes »

Lire la suite »

Grammy Awards 2025 : Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga... Une pluie de stars sur le tapis rougeLa cérémonie des Grammy Awards 2025 récompense les artistes qui font chanter et danser la planète. Beyoncé est la principale nominée pour son album acclamé 'Cowboy Carter'. Billie Eilish, Kendrick Lamar, Charli XCX et Post Malone sont à égalité en deuxième position avec sept nominations chacun.

Lire la suite »

Grammy Awards : Beyoncé surclasse Taylor Swift et Billie Eilish en remportant le prix de l'album de l'annéeGrâce à son album country «Cowboy Carter», «Queen B» remporte pour la première fois cette récompense. Une consécration pour la superstar de 43 ans enfin reconnue par ses pairs.

Lire la suite »