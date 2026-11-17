L'élue régionale Angela Pascoa Dos Santos raconte son agression par essence devant le lycée Bachelard de Chelles. Témoignage choc sur RTL le 17 novembre 2025.

L'élue régionale Angela Pascoa Dos Santos a livré, ce mardi 17 novembre, son premier témoignage détaillé concernant l'agression violente subie six jours plus tôt. Lors de sa participation à l'émission RTL Matin, l'ancienne conseillère a brisé son silence pour expliquer comment elle a été aspergée d'essence devant le lycée Bachelard de Chelles, un événement qui a marqué profondément sa psyché bien que son état physique soit actuellement stable.

Témoignage choc sur RTL Matin

Angela Pascoa Dos Santos est apparue comme une femme marquée par le traumatisme de cette journée du 10 novembre, date à laquelle les incidents ont éclaté devant l'établissement scolaire de la ville de Seine-et-Marne. En interviewant l'élue de la région Île-de-France, l'animateur Marc-Oliver Fogiel a permis de comprendre l'impact durable de cet acte de violence sur la victime. L'élue a déclaré penser constamment à la scène, affirmant qu'elle revoyait l'instant précis où la menace a été proférée contre elle.

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La conseillère régionale a précisé à ses interlocuteurs que, physiquement, elle se portait bien suite aux soins médicaux reçus. Cependant, elle a souligné la difficulté extrême de surmonter le choc psychologique. Selon ses propres mots, elle ressentait un vide intérieur et des moments d'absence, illustrant à quel point cet incident a perturbé sa stabilité mentale et émotionnelle après avoir été visée par un projectile liquide.

Médiation et explosion de violence

Le contexte de l'agression s'inscrivait dans une tentative de désescalade menée par Angela Pascoa Dos Santos au début de la matinée du 10 novembre. L'élue s'était rendue sur place dans l'objectif explicite d'assurer la médiation avec les parents d'élèves qui protestaient contre les mesures de sécurité au sein de l'enseignement secondaire. Sa présence était destinée à apaiser les tensions et à permettre un retour au calme pour les usagers du lycée.

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La mission de médiation a rapidement dégénéré lorsque la situation a échappé au contrôle des forces de l'ordre et des responsables éducatifs. Angela Pascoa Dos Santos cherchait activement à empêcher l'incendie d'une poubelle qui menaçait de s'étendre et bloquait l'accès principal. Elle rappelait fermement le principe selon lequel la manifestation est un droit civique fondamental, mais que le blocage total des établissements scolaires reste inacceptable et dangereux pour les élèves.

La violence a éclaté lorsqu'une bouteille contenant un liquide jaune a été lancée en direction de l'élue alors qu'elle tentait d'intervenir. Angela Pascoa Dos Santos a décrit l'impact brutal de l'objet sur sa poitrine, un coup qui lui a coupé le souffle et l'a fait s'effondrer immédiatement. Ce moment charnière a transformé une situation de protestation politique en une agression physique directe contre une femme politique en exercice.

Identification du liquide et conscience du danger

Dans son récit, Angela Pascoa Dos Santos a exprimé aucun doute quant à la nature exacte du liquide inflammable qui a touché son torse. Elle a insisté sur l'odeur très forte d'essence qui s'est dégagée instantanément après l'impact, une preuve olfactive renforcée par les constatations d'autres témoins présents sur les lieux. La concentration de l'odeur a été perçue comme un indicateur certain de la dangerosité de l'acte commis.

Plusieurs autres personnes, dont des élèves et des parents d'élèves, ont confirmé cette forte odeur caractéristique dans l'air après l'explosion du projectile. Le maire de Chelles, bien que ne mentionnant pas son nom spécifique dans ce passage précis du témoignage, a également relevé la présence de cette substance chimique volatile. Cette concordance de témoignages oculaires et olfactifs a permis de qualifier objectivement la nature de l'agression subie par l'élue.

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Avec le recul nécessaire sur les événements survenus six jours plus tôt, Angela Pascoa Dos Santos a pris conscience de la gravité extrême du danger qu'elle avait encouru. Elle a expliqué qu'elle réalisait maintenant que l'acte aurait pu être mortel, non seulement pour elle-même mais potentiellement pour n'importe quel élève présent dans le couloir ou à l'entrée du lycée. Cette prise de conscience a ajouté une dimension existentielle à son traumatisme.

Impacts psychologiques et analyse politique

Le bilan moral de l'agression se traduit par une souffrance psychologique persistante qui affecte la vie quotidienne d'Angela Pascoa Dos Santos. Elle a confié que son travail lui permettait parfois de diversion, mais que des flashbacks involontaires la ramenaient sans cesse à la scène de l'agression. Cette résilience partielle témoigne de la force de caractère de l'élue face à une violence gratuite et préméditée.

L'élue de la région Île-de-France estime que cet incident marque un changement de paradigme dans la manière dont la violence s'exprime autour des établissements scolaires. Elle considère que les limites ont été franchies et que la démocratie ne peut tolérer de tels actes d'intimidation physique contre ses représentants élus. Pour elle, la sécurité des lycéens et des personnels éducatifs doit être une priorité absolue sans compromis.

En définitive, le parcours d'Angela Pascoa Dos Santos depuis le 10 novembre illustre la complexité de la gestion de crise dans les établissements publics. Son engagement à ne pas baisser les bras, malgré les séquelles psychologiques, montre une détermination à continuer de défendre l'école publique. Son témoignage sur RTL Matin constitue donc une mise en garde sérieuse sur l'évolution des comportements violents dans la société française contemporaine.