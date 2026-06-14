Anesthésie générale : un protocole simple pour multiplier les rêves positifs et réduire l'anxiété des patients

Une étude de Stanford publiée dans Anesthesiology montre qu'un protocole en cinq étapes favorise les rêves positifs sous anesthésie sans risque accru, offrant une nouvelle perspective sur le bien-être psychologique des patients.

Une étude menée auprès de 474 patients opérés sous anesthésie générale et publiée dans la revue Anesthesiology révèle qu'un protocole en cinq étapes permettrait de multiplier les rêves pendant l'anesthésie, sans compromettre la sécurité des patients.

Surprise majeure : ces rêves sont majoritairement positifs et pourraient contribuer à réduire l'anxiété liée à l'intervention. Si les chirurgiens et anesthésistes considèrent l'anesthésie générale comme un acte médical routine, les patients, eux, redoutent often la perte de conscience et le "trou noir" qui en découle. Des chercheurs de l'université Stanford ont donc cherché à explorer cette expérience subjective et à répondre à une question inédite : peut-on rendre l'anesthésie psychologiquement plus agréable ?

Leur étude a suivi 474 patients, dont 452 ont été interrogés après leur réveil. Les résultats sont frappants : près de 69 % des patients ont rapporté avoir rêvé pendant l'anesthésie. Et lorsque le protocole expérimental a été pleinement appliqué, ce chiffre grimpait à 93 %. Autre point essentiel, ces rêves n'étaient pas cauchemardesques mais plutôt rassurants, évoquant des souvenirs familiers comme la maison familiale, des proches, des vacances ou des moments heureux.

Aucun patient n'a rapporté d'expérience très négative. Le protocole testé comprend cinq étapes simples visant à enrichir l'environnement sonore et relationnel pendant la phase d'endormissement et de réveil. Dans le groupe ayant suivi l'intégralité du protocole (57 patients), 93 % ont fait un rêve, sans augmentation du temps de réveil, de la consommation d'antalgiques ou de nausées, ni de complications graves. Favioriser les rêves n'a donc pas compromis la sécurité anesthésique.

Cette recherche invite à repenser l'anesthésie au-delà des seuls critères médicaux traditionnels (absence de douleur, stabilité physiologique) en y intégrant une dimension émotionnelle et psychologique. Le Dr Boris D. Heifets, auteur principal, souligne que de nombreux patients redoutent justement l'anesthésie plus que la chirurgie elle-même. Des rapports antérieurs suggèrent même que de tels rêves pourraient réduire les symptômes de stress post-traumatique, de dépression ou d'anxiété.

Un élément clé semblerait être "une période de calme de 10 minutes pendant l'émergence de l'anesthésie". Les auteurs tempèrent néanmoins : ces bénéfices psychologiques potentiels demandent à être confirmés par des études spécifiques. En attendant, ces travaux ne bouleversent pas les pratiques mais ouvrent une nouvelle perspective sur cet entre-deux, entre l'endormissement et le réveil, qui pourrait être bien plus riche qu'on ne l'imaginait





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