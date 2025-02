Andy Murray, Aventures en Neige : Du Tennis au Ski, un Début Humouristique

Andy Murray, ancien numéro un mondial du tennis, s'est essayé au ski pour la première fois. Son expérience, relatée dans le podcast 'Sporting Misadventures', est une collection d'anecdotes cocasses et inoubliables.

Andy Murray , ancien numéro un mondial du tennis, s'est lancé dans une nouvelle aventure : le ski. Après avoir pris sa retraite des courts en été 2024 et en devenant entraîneur de Novak Djokovic, le Britannique a décidé de tester ses capacités sur les pistes. Il a raconté son expérience dans le podcast ' Sport ing Misadventures', relatant des mésaventures cocasses qui ont ponctué son premier séjour au ski. Murray a confié que les deux premiers jours ont été un véritable désastre.

Il ne parvenait pas à descendre du télésiège et sa femme refusait de monter avec lui, trouvant la situation gênante. Finalement, il a dû voyager avec des inconnus qui l'ont aidé à se relever. Une anecdote particulièrement amusante concerne une descente avec son beau-frère. Ils étaient sur une piste verte, mais en arrivant au télésiège pour redescendre, celui-ci était fermé. L'employé leur a expliqué que la seule possibilité était de continuer en skiant. Murray, incapable de s'arrêter, s'est lancé dans une descente effrénée, dépassant son frère en criant : « Je vais avoir des problèmes, je ne sais pas m'arrêter ! » Finalement, il a réussi à arriver à un restaurant en se débrouillant sur ses fesses. Heureusement, il a été secouru et a pu descendre en sécurité jusqu'à la station. Les secours, habitués à aider des touristes britanniques alcoolisés bloqués en haut des pistes, étaient contrariés de devoir porter secours à un skieur incapable. Cet incident illustre l'humilité d'Andy Murray face à cette nouvelle discipline et son humour légendaire





