Andy Kerbrat, député LFI, interpellé pour possession de stupéfiants

Andy Kerbrat, député de La France insoumise, a été interpellé pour possession de stupéfiants. Il s'est confié sur son addiction et ses difficultés personnelles dans l'émission Envoyé spécial. Ses propos ont suscité des critiques et des réactions politiques.

Vendredi 18 octobre 2024, Andy Kerbrat , député de La France insoumise représentant la 2e circonscription de Loire-Atlantique, a été interpellé par les forces de police à Paris pour possession de stupéfiants . L'élu de 34 ans avait sur lui 1,35 gramme de 3-MMC, une drogue de synthèse populaire dans les milieux festifs. Andy Kerbrat a été mis en examen pour usage de stupéfiants par le parquet de Paris.

Il a évoqué des « problèmes personnels et des fragilités psychologiques » à l'origine de sa consommation. Ce jeudi, il s'est confié dans l'émission Envoyé spécial sur France 2. « J'en étais malheureux, donc la semaine d'après, je recommençais », a témoigné l'élu en arrêt de travail. « Parce que j'étais mal. Je me sens paumé. J'ai gâché la confiance que les autres avaient placée en moi. Et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. » « Le combat, c'est d'en sortir. Je m'en sortirai, il n'y a pas d'autre choix », a-t-il ajouté. Dans l'émission, Andy Kerbrat a soutenu ne pas avoir financé sa consommation avec de l'argent public. « Je n'ai pas utilisé mes indemnités de frais de mandat », a-t-il affirmé. Cependant, une enquête publiée en novembre dernier par Mediapart révélait que le parlementaire avait payé sa drogue avec son enveloppe parlementaire. Andy Kerbrat a déclaré qu'il souhaitait rester député jusqu'à la fin de son mandat. « Je resterai député jusqu'à la fin de mon mandat. Mes électeurs comprendront si j'en sors quelque chose de positif », a-t-il expliqué. Ses propos ont déclenché une série de critiques sur les réseaux sociaux et des réactions politiques. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a notamment commenté sur RMC : « La décence aurait voulu qu'il quitte son poste depuis très longtemps mais la décence a quitté la France insoumise ».





