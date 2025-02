Andy Kerbrat, député Insoumis, se confie sur son addiction aux drogues

Dans un entretien avec Envoyé Spécial, Andy Kerbrat, député de la Loire-Atlantique, parle pour la première fois depuis son interpellation en possession de produits stupéfiants. Il révèle avoir sombré dans l'addiction après la mort de sa mère et confesse avoir utilisé des fonds publics pour financer sa consommation.

L'affaire qui a secoué le camp insoumis à l'automne dernier. Andy Kerbrat , député de 34 ans de la Loire-Atlantique, avait été interpellé par les forces de l'ordre à Paris alors qu'il achetait des produits stupéfiants (1,35 gramme de 3-MMC) à un mineur. En arrêt maladie depuis, l'élu est actuellement en sevrage.

Dans Envoyé Spécial, diffusé ce jeudi 13 février sur France 2 et pour lequel Élise Lucet a fait passer des tests antidrogue à des élus, il se confie pour la première fois depuis les révélations de son addiction. Quand le journaliste de l'émission le rencontre, juste avant Noël, il est dans l'attente d'une hospitalisation. Comment est-il devenu consommateur de drogues dures ? Si Andy Kerbrat affirme ne pas avoir découvert les stupéfiants en devenant député en 2022, il admet que cela ne l'a pas empêché de continuer à en acheter. « C'est l'histoire simple d'un mec qui a subi le décès de sa mère, qui n'a pas su le gérer et qui est allé chercher un substitut alors qu'il était député. Et qui, petit à petit, est tombé dans un engrenage », résume-t-il face caméra. Andy Kerbrat, député et « fils d'héroïnomane » englouti par ses addictions. Aujourd'hui « paumé », Andy Kerbrat admet qu'en tant qu'élu de la République, il était tenu à un devoir d'exemplarité. « J'en étais malheureux. Donc la semaine d'après, je recommençais, parce que j'étais mal. » Sa drogue, la plupart du temps, il se la faisait livrer. Mais le jour de son interpellation, il était en pleine transaction à l'extérieur. Une poignée de minutes qu'il regrette amèrement. « J'ai gâché la confiance que les autres avaient placée en moi et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Donc j'ai l'impression d'avoir gâché l'extérieur et l'intérieur de moi-même. Pas facile à gérer... » se livre ce « fils d'héroïnomane », conscient que son parcours pour sortir de ses addictions lui « prendra vie ». Pris en flagrant délit, Andy Kerbrat a reconnu les faits et devra bientôt répondre de ses actes devant la justice. Selon Mediapart, l'Insoumis aurait par ailleurs financé sa consommation avec ses frais de député, soit un détournement estimé à près de 25 000 euros d'argent public





