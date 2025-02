Andy Delort, un leadership tranquille et prometteur à Montpellier

Retourné à Montpellier en janvier, Andy Delort commence à faire son chemin. Bien que sans but pour le moment, son impact positif sur l'équipe est déjà indéniable.

Deux semaines après son retour sur les terrains face à Lens et Strasbourg, Andy Delort n’a pas encore trouvé le chemin des filets. Revenu à Montpellier durant le mercato d’hiver, l’attaquant a du travail devant lui avant de retrouver ses repères. Mais son apport est déjà loin d’être anodin selon son entraîneur Jean-Louis Gasset et son capitaine Benjamin Lecomte, présents en conférence de presse vendredi, avant la réception de Lyon dimanche (15 h).

'Déjà bien meilleur à Strasbourg que face à Lens' Son leadership et son influence sur le groupe sont déjà bien visibles estime ainsi Gasset : 'C’est un leader au niveau du travail, au niveau de la motivation.' Un rôle qui va au-delà du simple apport technique. Si l’attaquant reste encore en phase d’adaptation physique, le technicien demeure optimiste sur son retour au meilleur niveau. 'Il est un peu bancal en ce moment parce qu’il est en train de se mettre physiquement à jour.' Mais l’entraîneur de Montpellier est confiant : 'Une fois qu’il aura retrouvé son niveau, il y arrive, il sera de nouveau performant. À Strasbourg, il était déjà bien meilleur que face à Lens', note le coach pailladin. Les signes sont prometteurs, et Gasset reste convaincu que 'dans quelque temps, il y aura des buts.' Delort n’est pas seulement attendu comme buteur. L’équipe profite également de son expérience pour renforcer son jeu collectif. 'Sa présence nous a aussi apporté dans le jeu un peu de stabilité parce qu’on avait du mal à ressortir sur des ballons longs, à la garder dans des possessions hautes. Et ça, Andy, il est capable de le faire très largement', souligne le gardien et capitaine du MHSC, Benjamin Lecomte. 'Aujourd’hui, c’est plus à lui de s’adapter à l’équipe, aux joueurs autour de lui, même s’il en connaît pas mal. À nous aussi de s’adapter avec cette nouvelle force qui, je pense, au fur et à mesure des matches, va devenir très importante', ajoute le portier héraultais. Trois ans et demi après un départ mouvementé à Nice, l’attaquant cherche à retrouver sa place au MHSC et à contribuer à redresser l’équipe. Pour l’instant, bien qu’il n’ait pas encore marqué, Andy Delort doit prendre le temps de réajuster ses repères et de s’adapter à son nouveau rôle. Un retour à la hauteur des attentes passera par là





