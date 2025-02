Android 16 : Le Changement de Compte Bientôt Plus Simple

Android 16 apporte une nouvelle commodité avec un widget permettant de changer de compte utilisateur directement depuis l'écran d'accueil. Cette fonctionnalité simplifie le processus et est particulièrement utile pour les utilisateurs qui partagent leur appareil avec d'autres personnes.

Les choses évoluent rapidement dans le monde d'Android. Google a déjà publié la deuxième version bêta d' Android 16 , qui apporte une nouveauté intéressante pour les utilisateurs qui partagent leur appareil avec d'autres personnes du foyer. Un widget va bientôt apparaître sur l'écran d'accueil des smartphones et tablettes fonctionnant sous Android 16 , permettant de changer de compte utilisateur en un clin d'œil. Une commodité dont on se demande presque comment elle n'a pas été proposée plus tôt.

Disponible dès maintenant sur les appareils participants au programme bêta, ce nouveau widget peut être intégré n'importe où sur l'écran d'un smartphone ou d'une tablette. Cette fonctionnalité, découverte par Android Authority, simplifie considérablement le processus de changement de compte. Jusqu'alors, il fallait se rendre dans les réglages de l'appareil, dans le sous-menu Système, puis Utilisateurs, avant de trouver l'option correspondante. Avec ce widget, il suffit de quelques clics pour ouvrir rapidement les réglages du multicompte et d'en ajuster les paramètres. On peut ainsi ajouter ou supprimer un ou plusieurs profils et, pourquoi pas, faire découvrir la fonctionnalité à certaines personnes. Combien d'entre vous savaient qu'on pouvait faire ça sur un smartphone Android ? Cette fonctionnalité peut sembler inutile pour la plupart des utilisateurs, mais elle peut être très précieuse pour ceux qui souhaitent mieux séparer leur vie professionnelle et personnelle. On peut ainsi configurer un profil dédié aux applications et aux comptes utilisés pour le travail, et un autre qui vous laissera profiter de vos réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok en toute quiétude, sans recevoir la moindre notification de Slack (qui serait absent du profil 'Perso'). Le multicompte est également une fonctionnalité intéressante pour les parents, dont les enfants cherchent constamment à s'approprier le smartphone pour regarder des dessins animés ou jouer à des jeux. En paramétrant un profil adapté à l'enfant, on peut éviter qu'il n'ait accès aux applications sensibles (banque, photos, messageries...).





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Android 16 Multicompte Widget Changement De Compte Fonctionnalité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Virements instantanés : les banques bientôt obligées de vérifier les noms et numéros de compteAvec l'explosion des virements instantanés, gratuits dans toute l'Union européenne depuis le début de l'année, les banques devront bientôt vérifier la concordance entre le nom et le numéro de compte du bénéficiaire. Cette obligation, qui entrera pleinement en vigueur d'ici octobre, vise à limiter les fraudes bancaires, même si la responsabilité finale du virement reste au client.

Lire la suite »

Android : bientôt une notification pour vous avertir de la charge complète de vos écouteursGoogle travaillerait sur une fonctionnalité liée à la recharge des écouteurs compatibles avec le service Fast Pair.

Lire la suite »

L'iPhone SE 4 arrive bientôt, l'iPhone SE 3 bientôt en rupture de stockMark Gurman, journaliste de Bloomberg, révèle que l'iPhone SE 4 sera lancé en avril prochain. La réduction des stocks de l'iPhone SE 3 est un signe de l'imminence de sa sortie. Le journaliste estime que la vente simultanée de l'iPhone SE 3 et de l'iPhone SE 4 sera une erreur d'Apple car l'iPhone SE 4 sera relativement coûteux.

Lire la suite »

Pau lance un festival dédié aux arbres pour s'adapter au changement climatiqueL'Agglo de Pau organise un festival intitulé « Rendez-vous avec les arbres » du 24 au 26 janvier, axé sur la sensibilisation à l'importance des arbres et de la biodiversité dans le contexte du changement climatique. L'événement propose des plantations collectives, des conférences et des animations. 1 000 arbres seront offerts gratuitement aux habitants de l'agglomération.

Lire la suite »

Tarifs réglementés EDF : ce changement pourrait-il avoir un impact sur vos factures ?La Commission de régulation de l'énergie (CRE) recommande de maintenir les tarifs réglementés pendant encore cinq ans. Dans le même temps, l’Autorité de la concurrence plaide pour créer une «marque distincte» pour l'offre réglementée d'EDF.

Lire la suite »

Sécurité, finances et changement climatique : les priorités de Valérie Rouverand qui officialise sa candidaturLa présidente du parti Renaissance dans le Gard a présenté sa candidature aux élections municipales qui auront lieu au printemps 2026. Elle était entourée aussi des premiers membres de son équipe.

Lire la suite »