Android 16 Bêta 2 : Nouveautés et Améliorations

Google déploie la bêta 2 d'Android 16 avec des améliorations pour l'appareil photo et les médias. Découvrez les nouveautés clés de cette mise à jour.

Google a déployé la bêta 2 d' Android 16 , nous rapprochant de la version stable. Bien que les nouveautés soient moins nombreuses que dans les versions précédentes, il existe néanmoins quelques ajouts intéressants. Cette bêta 2 se concentre principalement sur les améliorations liées à l' appareil photo et aux médias .

Parmi les nouveautés, on trouve de nouveaux modes d'exposition automatique hybrides qui permettent aux utilisateurs de contrôler manuellement certains aspects de l'exposition tout en laissant l'algorithme automatique gérer le reste. Jusqu'à présent, les options étaient limitées à un contrôle manuel complet ou une exposition entièrement automatique. Android 16 introduit également des réglages plus précis de la température de couleur et de la teinte pour la caméra, améliorant ainsi la compatibilité avec les applications photo professionnelles tierces. Pour ce qui est de la photo, cette bêta 2 intègre le support du standard UltraHDR pour les fichiers d'image au format HEIC. Jusqu'à présent, l'UltraHDR était disponible uniquement en JPEG. Il est également prévu d'ajouter la prise en charge de l'AVIF pour UltraHDR à l'avenir, mais on ne sait pas encore si cette fonctionnalité sera prête pour la sortie officielle d'Android 16. Enfin, Android Graphics Shading Language (AGSL) est désormais capable de créer et d'appliquer des effets complexes tels que Threshold, Sepia et Hue Saturation. En plus de ces nouveautés, il y a d'autres changements concernant le fonctionnement des API pour les développeurs d'applications. Pour rappel, Google a modifié son calendrier de mises à jour d'Android, adoptant un rythme plus soutenu. La version stable d'Android 16 est attendue pour le deuxième trimestre 2025, tandis qu'une version mineure (Android 16.1 ?) devrait sortir en fin d'année





