Andréa Bescond placée en garde à vue après manifestation Place Vendôme

La réalisatrice et comédienne Andréa Bescond a été placée en garde à vue après la manifestation Place Vendôme pour dénoncer les manquements de la justice dans l'affaire Lyhanna. Elle a passé la nuit en cellule, malgré son innocence.

La réalisatrice et comédienne Andréa Bescond a été placée en garde à vue après la manifestation Place Vendôme pour dénoncer les manquements de la justice dans l'affaire Lyhanna.

Elle a passé la nuit en cellule, malgré son innocence. Des messages évoquant son placement en garde à vue se sont multipliés sur les réseaux sociaux. La comédienne a également été confrontée à des CRS lors du rassemblement. Après l'affaire Lyhanna, l'idée d'un parquet national de lutte contre les violences faites aux enfants fait débat.

La manifestation Place Vendôme a réuni 1 200 personnes malgré son interdiction. Plusieurs célébrités engagées sur les sujets des violences faites aux femmes et aux enfants étaient au rendez-vous. Andréa Bescond a déclaré que nos enfants sont violés par des multirécidivistes et qu'il y a un gros travail à faire dans la justice, l'Éducation, tous les services publics





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