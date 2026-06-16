André-Pierre Gignac veut prolonger sa carrière de footballeur au Mexique

André-Pierre Gignac, 40 ans, est en fin de contrat avec les Tigres UANL au Mexique. Il a demandé à rempiler pour une saison et une clause de reconversion à un poste de direction. Ses dirigeants ayant botté en touche, il attend une réponse.

André-Pierre Gignac , 40 ans, veut prolonger sa carrière de footballeur au Mexique. En fin de contrat avec les Tigres UANL, il a demandé à rempiler pour une saison et une clause de reconversion à un poste de direction .

Ses dirigeants ayant botté en touche, il attend une réponse. Gignac, qui a rejoint les Tigres en 2015, est plus qu'un joueur à Monterrey. Il a influencé le vestiaire et a géré l'équipe avec Diego Lainez. Il a également soutenu Guido Pizarro pour obtenir le poste d'entraîneur.

Gignac espère toujours être présent pour la reprise de l'entraînement des Tigres le 25 juin, avant la reprise de la Liga MX le 16 juillet





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