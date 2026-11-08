André Mellinger s'engage à la Fondation du Patrimoine pour Figeac

L'ancien maire de Figeac, André Mellinger, rejoint la Fondation du Patrimoine comme délégué thématique pour revitaliser le mécénat local et soutenir la rénovation du patrimoine en Lot.

André Mellinger, ancien maire de Figeac et vice-président du Département du Lot, a officiellement intégré la Fondation du Patrimoine en tant que délégué thématique pour le développement territorial. Cette nouvelle mission vise à mobiliser les acteurs locaux et à dynamiser le mécénat en faveur de la préservation des sites historiques et des monuments du territoire lot-et-garonnais.

Une mobilisation pour le patrimoine local

L'engagement d'André Mellinger s'inscrit dans une volonté de poursuivre l'utilité publique après la fin de son mandat municipal de trente-sept ans. Ayant été donateur durant deux années, il a souhaité apporter son expertise terrain pour fédérer les bonnes volontés. La déléguée départementale Hélène Richard a salué sa connaissance du tissu économique local pour reconstituer le cercle des mécènes.

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La première réunion de rentrée s'est tenue le jeudi 5 novembre dans les locaux de l'Atelier A à Figeac. Cette assemblée a réuni architectes, artisans, chefs d'entreprise et représentants de Figeacteurs pour présenter les projets de rénovation en cours.

Projets de rénovation et soutien financier

Le cercle des mécènes intervient en complément des financements publics obtenus par les communes pour des travaux de restauration. L'aide apportée peut être financière ou consister en un apport de compétences et de matériel technique. Cette collaboration a déjà permis la rénovation de l'église de Sainte-Eulalie à Espagnac-Sainte-Eulalie et la restauration d'une citerne ainsi que d'un four à pain à Béduer.

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Un nouveau projet de rénovation concernant une ancienne halle carrée à Le Bourg est actuellement à l'étude. Les décisions sont prises de manière collégiale par les délégués, qui se présentent comme des forces de proposition pour orienter les actions de la fondation.

Prochaines étapes et rencontres

Une nouvelle rencontre avec les mécènes est d'ores et déjà programmée pour janvier 2027. André Mellinger et Hélène Richard continuent de sensibiliser les acteurs économiques à l'importance du patrimoine vernaculaire, vocation première de la fondation. L'objectif est de garantir un avenir préservé pour les cités locales grâce au soutien collectif.