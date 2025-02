Ancien entraîneur de patinage condamné à sept ans de prison pour viols et agressions sexuelles

Sébastien C., ancien entraîneur de patinage, a été condamné à sept ans de prison pour viols et agressions sexuelles sur deux adolescentes entre 2007 et 2008. Le mouvement MeToo Sport, initié par le témoignage de Sarah Abitbol, a encouragé les victimes à dénoncer les faits.

Les victimes avaient trouvé le courage de dénoncer les faits, suite au témoignage de Sarah Abitbol qui avait déclenché le mouvement MeToo Sport avec son livre « Un long silence ». Après quatre jours d'audience, débutés le jeudi 6 février 2025, Sébastien C., âgé de 43 ans, a été condamné à sept ans de prison, mardi soir.

Il était jugé par la cour criminelle des Hauts-de-Seine pour viols et agressions sexuelles dénoncés par deux plaignantes, âgées de 13 et 15 ans au moment des faits, alors que l'entraîneur avait 25 ou 26 ans, entre janvier 2007 et décembre 2008. Après plus de trois heures de délibéré, lors du verdict, le président de la cour a indiqué : « Les actes sexuels dont la matérialité pour l’essentiel n’était pas contestée ont été obtenus de manière forcée par une contrainte morale qui résulte d’abord de l’âge des victimes, 13 et 14 ans (ndlr: 15 ans), (…) de la différence d’âge entre l’accusé et les victimes (et) de l’autorité que (Sébastien C.) avait sur elle en sa qualité d’entraîneur de patinage artistique ». Il nie fermement tout acte sexuel non consenti. Lors du procès, il a simplement déclaré : « Je comprends le problème, j'ai un regard différent aujourd'hui, je percevais les choses vraiment totalement différemment à l'époque des faits ». Mais la présidente a insisté : « Il a nécessairement conscience qu'il forçait de très jeunes victimes à rentrer de manière précoce dans la sexualité ». Sébastien C. a ainsi également écopé de l’interdiction définitive de travailler, y compris bénévolement, au contact de mineurs. Le parquet avait requis, en fin d’après-midi, douze ans de réclusion criminelle. Son avocate n’a pas souhaité commenter le verdict à ce stade. Peu après la sentence, la compagne de Sébastien C. s'est effondrée au sol, en larmes. À l’époque des faits, les deux jeunes femmes à l’origine de la plainte étaient mineures. « Justice a été rendue », a simplement réagi Anaïs (prénom modifié), l’une des deux plaignantes âgées de 31 ans. « (Ce que j’ai vécu) a été entendu, reconnu, cru et condamné, quel soulagement ! », a confié à l’Agence France Presse Emma, 30 ans, la deuxième victime qui a aussi souhaité rester anonyme.Lors de son interrogatoire, l'ex-entraîneur a maintenu la même ligne que celle tenue lors de sa mise en examen en 2020 et nie avoir imposé toute contrainte aux deux adolescentes à l'époque. « Pensez-vous qu'à 13 ans, un enfant est en pleine conscience en mesure de choisir ? » a alors cinglé une assesseure. « Si c'était une enfant, je n'aurais jamais fait ça », a-t-il répondu, en assurant plusieurs fois que selon lui la plus jeune des victimes avait « 14 ans, pas 13 ». L'avocat de l'accusé avait demandé que son client soit acquitté des faits de viol et que les agressions sexuelles soient requalifiées en atteintes sur mineur de 15 ans. « En 2008, il n'a pas perçu la contrainte ou l'emprise ». Depuis le début de l’enquête en 2020, plusieurs non-lieux ont déjà été rendus concernant d’autres victimes qui accusaient aussi Sébastien C. des mêmes faits. C’est le livre de Sarah Abitbol, ex-patineuse multimédaillée, qui a encouragé les victimes à porter plainte. En 2020, la patineuse en couple accusait Gilles Beyer de viols entre 1990 et 1992, lorsqu’elle était âgée de 15 à 17 ans. Son témoignage avait permis un véritable flot de révélations dans le monde du sport. En 2023, Catherine Moyon de Baecque, la présidente de la Commission de lutte contre les violences sexuelles au Comité national olympique et sportif français, avait déclaré, à L'uHmanité : « Nous sommes là ». L’un des personnages dont l’ombre a plané sur l’audience, Michel Lotz, est accusé dans cet ouvrage de violences sexuelles par deux femmes dans les années 80. La défense s’est ainsi appuyée sur le rôle de cet entraîneur, qui a lui-même formé l’accusé. « La mise en confiance » des plaignantes par Sébastien C. lui « permettait de s’assurer du silence de ses victimes », a retorqué lors de sa plaidoirie Maître Justine Bulard, avocate d’Anaïs.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Metoo Sport Viol Agression Sexuelle Patinage Artistique Condamnation Sarah Abitbol

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Marseille : le torchon brûle entre Sébastien Delogu et Sébastien Jibrayel, sur fond d'arrachage d'affichesLe député Insoumis Sébastien Delogu accuse des 'proches de Sébastien Jibrayel' d'avoir agressé des militants LFI qui collaient des affiches dans le 16e arrondissement. L'adjoint au maire (PS) dénonce des 'propos mensongers'.

Lire la suite »

Nokia avait peur de l’iPhone, rapporte ce document confidentiel de 2007En 2007, Steve Jobs a faire rire certains à gorge déployée, d'autres ont ri jaune. Nokia faisait partie de ceux-là.

Lire la suite »

EN IMAGES : quand la neige paralysait le Sud-Ouest en janvier 2007PORTFOLIO - Vous en souvenez-vous ? Le 25 janvier 2007, la région se retrouvait sous la neige. L’occasion de revenir en images sur un épisode météorologique de plus en plus rare sous nos latitudes

Lire la suite »

« Kadhafi in Paris » : Le procès des financements libyens de la campagne 2007 de Nicolas SarkozyDix-huit ans après la visite controversée de Mouammar Kadhafi à Paris, Nicolas Sarkozy comparaît devant la justice pour des soupçons de financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président rejette fermement les accusations de l'accusation qui affirme que la visite du dictateur libyen était une contrepartie diplomatique à l'octroi de fonds du régime kadhafiste.

Lire la suite »

Sam Altman prépare un appareil révolutionnaire, aussi innovant que l'iPhone de 2007Sam Altman, le patron d'OpenAI, s'apprête à lancer un nouvel appareil technologique qui promet d'être révolutionnaire. Il a recruté Jony Ive, l'ancien chef du design d'Apple, pour ce projet ambitieux qui pourrait surpasser l'impact de l'iPhone en 2007.

Lire la suite »

L’éphéméride du 13 février : en 2008, le décès du chanteur français Henri SalvadorHenri Salvador, icône de la chanson française, aurait eu 107 ans cette année.

Lire la suite »