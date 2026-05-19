Ancelotti : Neymar sélectionné malgré doutes sur sa condition physique

Selon Carlo Ancelotti, Neymar a été retenu dans la liste du Brésil pour la Coupe du Monde malgré des doutes sur sa condition physique. L'entraîneur italien considère que le joueur peut apporter à l'équipe grâce à ses qualités, non pas en tant que remplaçant.

Carlo Ancelotti , sélectionneur du Brésil , a expliqué pourquoi il avait retenu Neymar dans la liste du Brésil pour la Coupe du monde malgré des doutes sur sa condition physique .

Il n'a pas assurée une place de titulaire à sa star.parvenir à la Coupe du monde 2026 après près de trois ans d'absence. Des scènes de liesse ont même éclaté dans la salle de conférence de presse, contraignant le sélectionneur italien à interrompre quelques instants la lecture des derniers noms présents dans la liste. Une fois le calme revenu, les questions ont afflué sur les raison de son choix.

Nous avons choisi Neymar non pas parce que nous pensons qu'il sera un bon remplaçant, mais parce qu'il peut apporter à l'équipe grâce à ses qualités, a déclaré l'ancien technicien du PSG. Qu'il joue une minute, cinq minutes, qu'il ne joue pas, qu'il joue 90 minutes, qu'il tire le penalty… Combien de minutes? Je ne sais pas. La qualité de son temps de jeu?

Je crois que nous devons nous concentrer sur la qualité de son temps de jeu, collectivement sur le terrain. Ancelotti, nommé sur le banc brésilien à l'été 2025, a poursuivi avec une mise en garde pour le joueur, dont l'état physique interroge toujours: il n'aura pas de passe-droit. Je tiens à être clair, honnête et direct: il jouera s’il le mérite. L'entraînement en décidera.

Je pense qu’il est important de ne pas faire reposer tous les espoirs sur un seul joueur





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