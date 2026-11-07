Ancelotti critique la suspension de Létang par la FFF

Davide Ancelotti juge disproportionnée la peine de six mois infligée à Olivier Létang par la commission d'appel de la FFF après l'affaire PSG.

Davide Ancelotti, l'entraîneur du LOSC, a exprimé sa stupéfaction face à la lourde suspension de six mois dont a été victime Olivier Létang. Le président du club lillois a été condamné par la commission d'appel de la Fédération française de football ( FFF) suite à son comportement lors du match nul du 28 août contre le Paris Saint-Germain.

Une peine jugée disproportionnée

La sanction initiale était une amende de 20 000 euros, mais la décision finale inclut une suspension de toute fonction officielle durant six mois, dont deux avec sursis. Ancelotti estime que cette mesure est totalement disproportionnée et n'a jamais vu une telle décision dans sa carrière internationale.

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Réaction immédiate à la conférence de presse

Interrogé ce samedi avant le déplacement à Rennes, le technicien italien a clairement pris position. Il a déclaré qu'il était désolé de ne pas avoir Létang proche dans le vestiaire mais a assuré que le dirigeant lillois allait revenir rapidement, soulignant son incompréhension face à cette sanction.

Recours possibles vers le CNOSF

Face à cette décision, le LOSC envisage potentiellement de saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). La polémique ne semble pas près de s'apaiser dans le Nord, avec une forte mobilisation autour de la défense des intérêts du club et de son président.

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Contexte de l'affaire PSG et du LOSC

L'incident s'est produit à l'issue de la rencontre face au Paris Saint-Germain qui s'était soldée par un score de 2-2. L'attitude d'Olivier Létang sur les terrains ou dans les espaces officiels a été le déclencheur de cette enquête et de la procédure judiciaire interne à la FFF.

Impact sur la suite de la saison

Cette suspension pourrait avoir des répercussions sur la gestion quotidienne du club lillois pour les prochains mois. Les supporters et les médias suivent de près l'évolution du dossier, attendant de voir si les instances dirigeantes du sport français réviseront leur jugement.