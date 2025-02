Anbernic RG P01 : Cette manette multiplateforme à prix mini ravira les joueurs

La manette RG P01 de Anbernic est un choix idéal pour les joueurs en quête d'une manette polyvalente et performante à un prix abordable. Compatible avec PC, Nintendo Switch, iOS et Android, elle propose des fonctionnalités haut de gamme, telles qu'un double moteur à vibrations, des anneaux lumineux personnalisables et une technologie Hall-Effect pour une prise en main optimale.

Avec cette manette RG P01 de marque Anbernic , offrez-vous un pad parfaitement adapté à vos expériences gaming d'hier et d'aujourd'hui. Ne vous fiez pas à son petit prix, ce dispositif Bluetooth propose tout ce dont les joueurs ont besoin. Arborant une belle couleur Radiant Purple, cette manette est particulièrement adaptée pour l'utilisation des jeux sur PC Steam, Nintendo Switch, mais aussi des smartphones et tablettes iOS et Android.

Équipée d'un double moteur à rotor pour les vibrations, ce produit est aussi agréable à prendre en mains que joli à regarder. En effet, le pad propose des anneaux lumineux de 16 millions de couleurs personnalisables en 5 modes. Polyvalente et performante, la marque Anbernic propose cette manette gamer RG P01 idéale pour les expériences sur PC, Nintendo Switch, iOS ou encore Android. Embarquant la technologie Hall-Effect qui évite aux mains de glisser, ce paddle est compatible Bluetooth et peut être rechargé en filaire via son port USB-C. Ses gâchettes, quant à elles, sont entièrement analogiques et l'utilisateur peut paramétrer ses touches pour optimiser ses performances en jeu. Très design avec ses anneaux lumineux, la manette dispose de touches de programmation macro situées à l'arrière. Multiplateforme et adaptée à tous les styles de jeu, la manette RG P01 d'Anbernic est en promotion en ce moment sur AliExpress et se stabilise au prix ultra alléchant de 22,19 euros.Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.Adorée par les fans de jeux vidéo, la console de jeux PS5 est à moins de 550 euros sur CdiscountAdorée par les fans de jeux vidéo, la console de jeux PS5 est à moins de 550 euros sur CdiscountPS5 : la console la plus populaire de Sony passe à prix rare chez Cdiscount Qui a dit que la VR n’était pas accessible ? Le PSVR2 est à un prix jamais vu ce lundi chez AliExpres





Manette Anbernic RG P01

