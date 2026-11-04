ANBB Flixecourt : Facture gymnase de 7500 euros menaçant la survie du club

Le club ANBB de Flixecourt affronte une facture de 7500 euros pour le gymnase. Cette hausse drastique par le SISCO met en péril l'avenir sportif local.

Le club de basket-ball ANBB de Flixecourt traverse une crise financière majeure due à une augmentation exponentielle des coûts d'utilisation de son gymnase. Benjamin Plancot, président de l'association depuis dix ans et ancien salarié du club, alerte sur les conséquences désastreuses de cette nouvelle tarification pour la pérennité de la structure sportive locale.

Facture démentielle et multiplication des coûts

La situation financière du club s'est dégradée de manière critique ces dernières années, transformant un coût déjà élevé en une charge insoutenable. En 2016, la redevance annuelle s'élevait à 2 000 euros, un montant que Benjamin Plancot qualifiait déjà d'énorme à l'époque. Trois ans avant la date actuelle de référence, ce tarif a été doublé, atteignant 4 000 euros. La facture actuelle s'élève désormais à 7 500 euros, un chiffre que le président juge impossible à absorber sans mettre en danger la trésorerie restante de l'association.

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Cette escalade des prix n'est pas isolée mais s'inscrit dans une dynamique globale de renchérissement des charges liées à l'infrastructure. Le syndicat intercommunal scolaire (SISCO) qui gère le site fait face à une augmentation constante des dépenses énergétiques, avec 35 700 euros dépensés uniquement en électricité et gaz. À ces frais fixes s'ajoutent les salaires de deux employés à plein temps et le remboursement des mensualités pour les travaux récents d'aménagement d'un plateau sportif extérieur.

Gestion du SISCO et changement de politique tarifaire

Le gymnase utilisé par l'ANBB ne relève pas de la commune de Flixecourt mais d'un syndicat intercommunal scolaire regroupant dix communes membres du collège Alfred-Manessier. Martial Thuillier, adjoint au maire de Flixecourt et président actuel du SISCO depuis les élections municipales, explique que les communes membres demandent une réduction de leurs cotisations. Cette pression budgétaire contraindrait le syndicat à revoir ses sources de revenus, notamment en facturant davantage les créneaux d'utilisation.

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Un changement de paradigme administratif a eu lieu en 2020 lors du remplacement de Daniel Ansard par Didier Métais à la présidence du SISCO. Sous l'ancien mandat, le club ne payait que pour les créneaux réservés aux seniors. Depuis 2020, chaque créneau horaire est facturé individuellement. De plus, l'utilisation du gymnase pour les matchs du week-end, gratuite jusqu'à présent, pourrait elle aussi être soumise à redevance dans les mois à venir, selon les discussions en cours.

Impact sur les licenciés et comparaison régionale

L'ANBB compte 130 licenciés inscrits, dont plus de 100 sont des jeunes, représentant une population en constante augmentation. Pour Benjamin Plancot, réduire la pratique sportive à une stricte logique comptable est incompréhensible, surtout lorsque cela touche directement l'avenir des enfants. Si le club devait acquitter la dernière facture de 7 500 euros, il se retrouverait sans aucune trésorerie disponible, mettant directement en jeu sa survie administrative et opérationnelle.

La situation de Flixecourt contraste fortement avec celle de Domart-en-Ponthieu, où l'ANBB dispose également de six heures par semaine dans un gymnase géré par un SISCO. Là-bas, sous la présidence de Nicolas Maréchal, l'utilisation reste gratuite. Ce choix stratégique vise à dynamiser la fréquentation et soutenir le commerce local tout en favorisant la jeunesse. À Flixecourt, la cotisation des communes membres est fixée à 16 euros par habitant, un montant que certains jugent excessif alors que les clubs cherchent des solutions.

Avenir incertain et nécessité de décisions collectives

Martial Thuillier reconnaît que la situation est tendue mais confirme que toute évolution devra être décidée collectivement par les membres du SISCO. Il précise que les nouvelles règles de facturation, si elles sont adoptées, s'appliqueront de manière égale à tous les clubs utilisant le gymnase, y compris les anciens responsables comme lui-même pour le futsal dissous. L'optimisme quant à un retour en arrière ou à une méthode différente reste faible face à la demande de baisse des cotisations communales.

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Bien que l'utilisation totale par tous les clubs concernés ne doive théoriquement pas dépasser 12 000 euros selon Benjamin Plancot, le budget global du syndicat atteint 35 700 euros. Cet écart illustre la difficulté de trouver un compromis entre la viabilité économique du syndicat et la capacité financière des associations sportives locales. L'issue de ce conflit d'intérêts déterminera l'avenir immédiat du basket-ball à Flixecourt.