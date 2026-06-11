Anatomie du plus grand come-back de l'histoire de la finale NBA

Un article qui retrace les événements clés de la finale NBA entre les Spurs et les Knicks, en particulier le plus incroyable come-back de l'histoire de la finale NBA, avec un score de 106-105 en faveur des Knicks, avec un écart de 29 points en faveur des Spurs avant le retour à San Antonio.

Dans les entrailles du Madison Square Garden , l'euphorie et la détresse ne sont séparées que par des rideaux noirs. Mitch Johnson, Victor Wembanyama puis Dylan Harper défilent, visages fermés, dans la tente de conférence de presse des Spurs.

Mais les bouts de tissus masquent mal les décibels à quelques mètres de là. (106-105 - 29 points d'écart effacés). Des employés de la salle fendent la foule, hilares, imités par des VIP : la chanteuse Taylor Swift, qui a enfilé le t-shirt bleu des Knicks, et RZA, le leader du Wu-Tang Clan, qui s'est produit à la mi-temps dans un concert événement.

Lorsqu'il a pris le micro, Robert Fitzgerald Diggs, son nom complet, était le « highlight » de la soirée pour les fans. La seule justification du prix payé pour arracher une place au match 4 de la finale NBA, alors transformé en boucherie par San Antonio (49-76, 24e). Douze ans après la symphonie des Spurs à Miami - 71 points à 76 % à la mi-temps du match 3 !

- Victor Wembanyama et les siens avaient trouvé leur « beautiful game ». Un raz-de-marée de paniers primés, de domination intérieure du Français et surtout l'impression d'être rentré dans les têtes new-yorkaises, surtout celle de Mitchell Robinson que « Wemby » a fait dégoupiller (coup de coude). Dans le vestiaire des Knicks, Mike Brown a peaufiné son discours.

« On ne leur a montré aucune image du match. On les a laissés parler entre eux, ensuite, je leur ai dit qu'on pouvait mieux jouer. Je leur ai dit qu'il fallait un brin de chance dans le sport, mais que cette chance, on devait la créer, qu'il restait énormément de temps », avant le dernier quart. Ce sera 15 (75-90, 36e).

Le Madison Square Garden retrouve de la voix en même temps que Jalen Brunson et OG Anunoby enchaînent les banderilles. En face, San Antonio démarre une interminable glissade offensive : 30 points en deuxième période à 8 sur 39 au tir avec 9 ballons perdus !

« On s'est écartés de ce qui nous a offert nos 76 points avant la pause : mettre de la pression sur le cercle, bien sortir des écrans, trouver des points d'appui dans la raquette. On jouait en reculant, on manquait nos tirs, on n'obtenait plus de lancers francs » Wembanyama en tête, les Spurs s'acharnent à trois points et multiplient les tirs forcés, sans rythme, sur un ou deux défenseurs.

Revient alors un mot honni chez les Texans : l'expérience. Celle des Knicks, cette fois, passés maîtres dans l'art des retournements de situation commeet on était revenus. Ces expériences nous apprennent énormément et la leçon, c'était de ne pas lâcher. On a toujours une chance si on amène le match à un autre niveau », confiait le pivot Karl-Anthony Towns.

Pour la plupart novices en play-offs, les Spurs n'ont pas le même bagage et se sont renfermés sur les mauvais côtés de leur identité : ce jeu rapide à outrance. Le ballon ne bougeait plus de la même façon. Alors qu'on avait créé des bons tirs, qu'on avait rendus des tirs difficiles moins compliqués avec ce rythme, on n'a pas retrouvé ce flow offensif. Ça a commencé avant le dernier quart.

Je ne peux pas l'expliquer tout de suite. Ce sont des problèmes d'exécution, de gourmandise. On n'était pas l'équipe la plus affamée en deuxième période. On a relâché l'accélérateur, tout simplement, et il ne faut surtout pas. On s'est éloignés de tout ce qu'on avait bien fait





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