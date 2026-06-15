Anaïs Baydemir : son père est décédé, trois mois après la mort de sa mère

La présentatrice météo de 46 ans a partagé sa peine sur son compte Instagram, en écrivant qu'elle n'avait plus de mots et qu'elle avait le cœur brisé.

Anaïs Baydemir a vécu un nouveau drame familial : son père est décédé, seulement trois mois après la mort de sa mère. La présentatrice météo de 46 ans a partagé sa peine sur son compte Instagram, en écrivant qu'elle n'avait plus de mots et qu'elle avait le cœur brisé.

Elle a également ajouté que son père lui manquait déjà tellement et qu'elle voulait que sa mère repose en paix. Anaïs Baydemir a reçu un précieux soutien de ses proches durant cette épreuve, notamment de sa famille et de ses amis. La journaliste a également partagé son expérience de maman, en disant qu'elle était une mère très protectrice et qu'elle avait peur de tout. Elle a ajouté que le deuil de sa mère était terriblement vertigineux et extrêmement violent





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