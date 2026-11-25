Amour dans le Pré : Manon et Kevin, la fin d'une histoire
Manon, candidate de Haute-Garonne dans Amour dans le Pré, livre son bilan avec Kevin. Découvrez pourquoi leur relation s'est terminée et les sentiments qu'elle nourrit encore.
La candidate Manon, éleveuse de chevaux originaire de Cazac dans la Haute-Garonne, a livré les détails de sa séparation avec Kevin, prétendant à son cœur dans la vingt-et-unième saison de l'émission télévisée. Âgée de vingt-cinq ans, elle a participé à cette aventure romantique à la recherche d'une relation durable et stable.
Le bilan final révèle la rupture
Le bilan de la saison vingt-et-unième a été diffusé le lundi trente novembre vingt-trois cent vingt-six sur la plateforme de streaming M6+ en avant-première. Ce segment dévoile le dénouement exact de l'histoire qui liait Manon et Kevin, précisant les circonstances de leur éloignement mutuel.Also readL'amour est dans le pré : Manon brisée après la rupture avec Kevin
Des sentiments contradictoires
Manon explique à Karine Le Marchand qu'elle a manqué d'attention de la part de son partenaire. Elle lui a fait part de ce constat, ce qui a poussé Kevin à se braquer et à s'éloigner physiquement et émotionnellement durant la suite du processus de sélection.
Un break imposé par Kevin
La jeune femme confie avoir continué à nourrir de grands espoirs malgré la réduction des échanges. Ils s'envoyaient de moins en moins de messages et les contacts physiques comme les câlins avaient disparu de leurs interactions quotidiennes.
La fin des illusions
Kevin a finalement demandé à Manon de prendre des distances et d'organiser une période de break pour laisser chaque partie retrouver son équilibre initial. Cette décision a marqué un tournant définitif dans leur dynamique de couple en formation.
Une incompatibilité constatée
Fifteen jours plus tard, les retrouvailles n'ont pas permis de reconstruire le pont entre eux. Kevin a clairement indiqué à Manon qu'il ne pouvait pas lui offrir la relation qu'elle souhaitait sincèrement et profondément.
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