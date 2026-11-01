Amis de la Musique Alençon Saison 2026-2027 Programme Concerts

Découvrez la programmation 2026-2027 des Amis de la Musique à Alençon. Concerts, piano, jazz et Mozart du 8 novembre au 7 mars. Tarifs et dates.

Les Amis de la Musique dévoilent leur programmation pour la saison 2026-2027 qui s'étendra de novembre à mars au sein de la ville d' Alençon. Cette saison promet de faire découvrir au public des talents majeurs de la scène musicale, tant en France qu'à l'international. L'événement se déroulera principalement dans l'auditorium de la cité alençon naise. Le soutien financier apporté par la municipalité permet de garantir une qualité artistique exceptionnelle pour cette nouvelle série de concerts.

Ouverture avec piano et déambulations

La saison s'ouvrira le dimanche 8 novembre à 16 h 30 par un concert de piano à quatre mains. Les artistes Tristan Pfaff et Jean-Pascal Meyer partageront l'affiche. Ces deux virtuoses ont des carrières internationales impressionnantes sur tous les continents. Ils ont intégré le Conservatoire national supérieur de musique dès l'âge de 15 ans. Titulaires de premiers prix, ils ont remporté de nombreux concours prestigieux.

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Leur talent leur a ouvert les portes des salles et des médias en Europe, en Amérique et en Asie. Par ailleurs, dans le cadre des festivités de Noël offertes par la Ville d'Alençon, des déambulations animeront les rues de la cité. Trois sessions de trente minutes sont prévues à midi, à quinze heures et à dix-sept heures. Ces moments conviviaux font partie intégrante du programme culturel proposé aux habitants.

Opéra, jazz et Mozart à l'affiche

Le dimanche 13 décembre à seize heures, la Halle aux Toiles accueillera l'Opéra Normandie Rouen. Ce concert de Noël propose une programmation festive pour la ville. Le dimanche 17 janvier à seize heures, l'auditorium abritera un trio composé d'un saxophone, d'une clarinette et d'un piano. Thomas Dhuveterre animera les rues lors des déambulations mentionnées précédemment. Cet artiste de renom ajoutera une touche de légèreté à la programmation hivernale.

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Le dimanche 7 mars à seize heures trente, une œuvre emblématique de Mozart sera interprétée. Le Quintet K581 pour cordes et clarinette sera proposé. Le quatuor Ekhos, composé d'artistes talentueux, présentera ce chef-d'œuvre. En deuxième partie, le public découvrira une œuvre contemporaine. Les Légendes vénitiennes ont été composées par Francine Aubin en 2015. Cette création a été réalisée à la demande de Daniel Gremelle, saxophone solo à l'Opéra de Paris.

Rencontre entre Liszt et Queen

Une rencontre saisissante entre la virtuosité romantique de Liszt et la légende du rock sera proposée. La première partie sera consacrée aux meilleurs chefs-d'œuvre de Franz Liszt. La seconde partie rendra hommage aux succès de Queen dans des arrangements pour piano solo. L'artiste Kamil Pawlowski interprétera ces titres avec subtilité. Ce programme audacieux démontre que la grande musique dépasse les frontières des styles et des époques.

La cotisation annuelle pour adhérer à l'association est fixée à dix euros. La billetterie sera disponible sur place une demi-heure avant les concerts. Elle sera également accessible auprès de l'Office de Tourisme d'Alençon. Les tarifs pour les non-adhérents sont de dix-huit euros. Les adhérents bénéficient d'un tarif réduit à douze euros. L'entrée est gratuite pour les moins de dix-huit ans. Les tarifs pour le concert du 13 décembre seront précisés ultérieurement.