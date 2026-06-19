Amir et Amel Bent annulent leur venue à la Fête de la musique de Bruay-la-Buissière

Les deux chanteurs ont annulé leur venue malgré leurs engagements. La ville est dirigée par le Rassemblement national. La Fête de la musique enchaîne les fausses notes.

Amir et Amel Bent ont annulé leur venue à la Fête de la musique dans une ville dirigée par un maire du Rassemblement national. La Fête de la musique de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) devait accueillir Amir et Amel Bent .

Les deux chanteurs ont annulé leur venue malgré leurs engagements. La ville est dirigée par le Rassemblement national. La fête de la musique enchaîne les fausses notes. Bruay-la-Buissière, ville de 21 000 habitants près de Béthune, dans le Pas-de-Calais, organise depuis plusieurs années un grand concert populaire.

Le Collectif Métissé, Jean-Baptiste Guégan, Lio, Magic System ou Kendji Girac sont déjà venus chanter. La municipalité RN avait invité cette année Amir. Le chanteur franco-israélien révélé par 'The Voice', représentant de la France à l'Eurovision et interprète des tubes 'J'ai cherché', 'On dirait' ou 'La Fête' a finalement annulé sa venue début juin pour 'une incompatibilité d'agenda'. La ville a rapidement trouvé un remplaçant en invitant Amel Bent, coach dans 'The Voice' et révélée par le tube 'Ma philosophie'.

Elle devait chanter ce vendredi soir. Nouveau coup de théâtre mercredi 17 juin : Amel Bent annule. La raison avancée : 'l'indisponibilité de dernière minute d'une partie de l'équipe artistique et technique'. Amel Bent était déjà venue chanter dans la ville en 2023.

Si Amel Bent ne peut pas venir chanter ce vendredi soir, elle se produira pourtant bien en concert gratuit samedi à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et dimanche à Thiais (Val-de-Marne). À Bruay-la-Buissière, pas question d'annuler la Fête de la musique. Un programme de remplacement a été trouvé depuis mercredi. Le concert de la Fête de la musique accueillera dimanche Billy Crawford, Sweet Julie (Star Academy 2024), les Poetic Lovers et The Robots (tribute des Daft Punk).

Un feu d'artifice sera assuré à la fin de l'événement. La ville aurait dû dépenser 95 000 euros pour faire venir Amir et 50 000 euros pour le concert d'Amel Bent, selon des arrêtés municipaux consultés par Amel Bent : 'La route s'arrête là pour moi'... Amel Bent se produira en concert gratuit samedi à Ivry-sur-Seine et dimanche à Thiais





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