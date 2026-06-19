Amine Oualane, l'un des cadres de la DZ Mafia, mis en examen après un assassinat à Marseille

Le 15 août 2023, Dylan G.T. a été abattu à la kalachnikov sur un trottoir du Canet (14e) par un commando de la DZ Mafia. Considéré comme l'un des chefs de la DZ Mafia, Amine Oualane, dit 'Mamine', est impliqué par la justice dans l'assassinat d'un homme de 27 ans, exécuté sur un trottoir du boulevard de la Maison-Blanche (14e), le 15 août 2023. Le 14 avril dernier, Amine Oualane n'en a pas fini, pour autant, avec les cours d'assises. Le jeune homme de 32 ans, considéré comme l'un des chefs de la DZ Mafia, demeure mis en cause dans une demi-douzaine d'affaires, notamment des assassinats et des tentatives, souvent commanditées depuis la prison. Il doit comparaître encore à l'automne 2026 dans le cadre du procès de l'assassinat de Brahim Chabane, demi-frère d'Amine Kessaci et de deux autres jeunes hommes, tués en décembre 2020 aux Pennes-Mirabeau. Mis en examen début mars dans le cadre de l'opération 'Octopus', menée par la gendarmerie contre la structure de la DZ Mafia, l'homme, surnommé 'Mamine', vient à nouveau d'être poursuivi dans le cadre d'une autre affaire d'assassinat commis en août 2023 à Marseille.

Le 15 août 2023, Dylan G.T. a été abattu à la kalachnikov sur un trottoir du Canet (14e) par un commando de la DZ Mafia.

Considéré comme l'un des chefs de la DZ Mafia, Amine Oualane, dit 'Mamine', est impliqué par la justice dans l'assassinat d'un homme de 27 ans, exécuté sur un trottoir du boulevard de la Maison-Blanche (14e), le 15 août 2023. Le 14 avril dernier, Amine Oualane n'en a pas fini, pour autant, avec les cours d'assises.

Le jeune homme de 32 ans, considéré comme l'un des chefs de la DZ Mafia, demeure mis en cause dans une demi-douzaine d'affaires, notamment des assassinats et des tentatives, souvent commanditées depuis la prison. Il doit comparaître encore à l'automne 2026 dans le cadre du procès de l'assassinat de Brahim Chabane, demi-frère d'Amine Kessaci et de deux autres jeunes hommes, tués en décembre 2020 aux Pennes-Mirabeau.

Mis en examen début mars dans le cadre de l'opération 'Octopus', menée par la gendarmerie contre la structure de la DZ Mafia, l'homme, surnommé 'Mamine', vient à nouveau d'être poursuivi dans le cadre d'une autre affaire d'assassinat commis en août 2023 à Marseille





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DZ Mafia Amine Oualane Assassination Kalashnikov Peugeot 208 Boulevard De La Maison-Blanche Canet (14E)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fermé depuis 2023, cet Intermarché du Val-d'Oise va changer de visageSituée à l'entrée de Beaumont-sur-Oise, cette zone accueillera un supermarché réduit, des boutiques et peut-être des logements. Le calendrier des travaux n'est pas encore connu.

Read more »

Sa famille vient de l’annoncer : Eric Roy, l’entraîneur du Stade brestois 29, est décédéC’est une bien triste nouvelle qui est tombée ce mercredi soir, 17 juin 2026 : Eric Roy, entraîneur du Stade brestois 29 depuis 2023 est mort des suites d’un cancer.

Read more »

Un ancien kinésithérapeute mis en examen pour des faits de 2017 à 2023Un ancien kinésithérapeute a été mis en examen pour des faits de 2017 à 2023, après avoir été radié en avril dernier pour des témoignages de patientes faisant état de gestes brutaux réalisés sans consentement.

Read more »

Achraf Hakimi sera bien jugé pour viol, le footballeur marocain dit attendre son procès « avec impatience »La cour d’appel de Versailles a confirmé le renvoi devant la justice du défenseur du Paris Saint-Germain, mis en cause depuis février 2023 par une jeune femme

Read more »