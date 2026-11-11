Aminata Gueye remporte le titre WNBA avec les Golden State Valkyries

Aminata Gueye décroche son premier titre WNBA avec les Golden State Valkyries après une Coupe du Monde en argent. Retour sur cette ascension vertigineuse en 2026.

La carrière d' Aminata Gueye a connu une accélération fulgurante depuis l'obtention de la médaille d'argent lors de la Coupe du monde à Berlin. L'intérieure française a rejoint les Golden State Valkyries et a contribué à décrocher un titre historique pour la franchise en WNBA. Pour le média BeBasket, elle revient sur une année 2026 qu'elle qualifie de vertigineuse.

Une intégration rapide aux Golden State Valkyries

Sélectionnée par Jean-Aimé Toupane pour le Tournoi des Quatre Nations à Villeurbanne puis confirmée dans le groupe pour la Coupe du Monde 2026, Aminata Gueye voit sa trajectoire changer radicalement après l'épopée berlinoise. Les Golden State Valkyries ont annoncé son arrivée pour la fin de la saison régulière et les playoffs. L'avenir appartient à l'histoire puisque ce premier titre marque seulement la deuxième année d'existence de la franchise. En six semaines, la pivot française est passée du podium mondial en Allemagne à celui du Chase Center de San Francisco.

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Du visa à Vancouver au parquet de San Francisco

Aminata Gueye avoue ne pas avoir imaginé atteindre ce niveau si rapidement. Bien que son objectif fut toujours de jouer en WNBA, elle pensait la saison américaine terminée avant même son départ. C'est durant la préparation de la Coupe du Monde à Paris que son agent l'a informée de l'intérêt des Valkyries. Les démarches administratives, incluant le visa, se sont accélérées dès la finale du 13 septembre. Le 16 septembre, elle était déjà à Vancouver pour faire tamponner son document avant de s'envoler pour San Francisco.

Un rôle de renfort physique et mental

L'intégration dans l'environnement des Valkyries a été facilitée par la présence d'autres Françaises comme Gabbya, mais aussi par des amies proches qui ont rassuré le groupe. Le défi principal résidait dans l'assimilation rapide des systèmes tactiques adaptés au rythme effréné du jeu américain. Aminata Gueye n'était pas destinée à jouer énormément mais devait apporter de la physicalité. Elle ne s'attendait pas à participer autant en demi-finale ni en finale, réussissant tout de même à grappiller des minutes précieuses grâce à sa disponibilité mentale.

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Une performance marquante contre A'ja Wilson

Lors du premier match des playoffs, Aminata Gueye est entrée si tôt dans le premier quart-temps qu'elle n'a pas immédiatement compris qu'on l'appelait. Cette absence de pression préalable l'a libérée sur le terrain. Elle a vu cela comme un honneur d'affronter A'ja Wilson et de contribuer au sweep 3-0 contre les championnes en titre. Cette série reste celle où elle a obtenu le meilleur temps de jeu et où elle s'est sentie la plus rentable tactiquement.

La finale intense face à Atlanta Dream

La finale opposant les Valkyries à l'Atlanta Dream a été décrite comme irrespirable et longue sur sept matchs. Avec moins de temps de jeu, Aminata Gueye a maintenu un état d'esprit positif considérant chaque minute comme un bonus. La série a alterné victoires et défaites avant que l'équipe ne retourne la situation. Sa présence s'est surtout fait sentir sur le plan mental, renforçant la gritta collective du groupe français et américain.