Le réalisateur Amin, après ses études parisiennes, revient à Sète pour présenter son projet 'Les principes essentiels de l'existence universelle' à un producteur américain qui veut que sa femme, Jess, incarne l'héroïne.

Le réalisateur Amin, diplômé de l'école de cinéma de Paris, embarque de retour à Sète pour tourner son nouveau film, Les principes essentiels de l'existence universelle . Son projet, flambé d'idée depuis son adolescence, trouve l'adhésion d'un producteur américain qui souhaite que sa femme, Jess, y joue le rôle principal.

Un retour à ses racines : la décision d'Amin

Amin explique que son choix de revenir à Sète découle d'un désir de reconnecter avec ses racines. Il déclare vouloir qu'" la ville qui l'a vu grandir inspire le décor et l'ambiance du film ". Malheureusement, le parcours se révèle semé d'embûches logistiques qui obligent à reconsidérer le casting initial.

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Le réalisateur évoque également son passage à l'école consulaire à Paris où il a étudié le scénario et la mise en scène. Ces années l'ont permis d'affiner son style et de consolider son réseau professionnel, ce qui s'est avéré crucial lorsqu'il a fini par rencontrer le producteur américain.

La rencontre fortuite avec le producteur américain

Lors d'une escapade à Los Angeles, Amin croise par hasard un producteur en vacances. L'occasion enchaîne lorsqu'il présente le projet au cinéaste. Le producteur, impressionné par le concept, propose immédiatement un budget conséquent et une distribution mondiale.

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Il exprime son souhait de voir sa femme, Jess, sans ressentiment pudique dans la peau de l'héroïne principale. Amin cède malgré tout à la pression, nocissant ainsi un conflit de vision entre l'originalité de son travail et les ambitions commerciales du producteur.

Contraintes de tournage et conflits créatifs

Les conditions de tournage s'avèrent exigeantes. Les journées passent à 18 heures sous un soleil brûlant, et les scènes sont filmées d'une manière qui impose une acrobatie physique aux acteurs. Le réalisateur décrit ces actes comme étant " d'une intensité qui exige une performance à la fois précise et artistique ". Certains d'entre eux se détournent, réclamant plus de temps de préparation et de corrections de mise en scène.

L'équipe de production se trouve finalement dans une impasse créative. Le réalisateur a du mal à satisfaire les exigences du producteur tout en invectant la vision originale. Ce conflit provoque un ralentissement du calendrier, mettant en cause la fidélité de la narration voulue par Amin.

Impact sur le marché audiovisuel français

Le projet de deux millions d'euros, annonçant une forte présence internationale, crée un intérêt grandissant parmi les distributeurs français. Les cinémas locaux, incluant celles de Marseille et de Montpellier, manifestent déjà des demandes d'accords de diffusion en avant-première.

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Le propriétaire de la société de production a déclaré que la composante internationale du film, couplée à la présence d'une actrice étrangère, pourrait ouvrir de nouvelles opportunités sur les circuits de festival d'animation et de drames contemporains. Les attentes sont élevées, et le Théâtre de l'Étoile prévoit de présenter les scénarios à son comité d'élaboration la semaine prochaine. Cette perspective alimente l'enthousiasme parmi les professionnels du nouveau cinéma francophone.