Amiens : Deux blessés par balle lors d'un match de futsal

Violente fusillade dans un gymnase d'Amiens : deux jeunes de 20 ans touchés, l'un grièvement, lors d'un match de futsal. Le tireur s'est enfui.

Deux jeunes adultes de 20 ans ont été grièvement blessés par balles dans un gymnase d' Amiens, lors d'un match de futsal qui se déroulait jeudi soir. L'une des victimes, atteinte à l'abdomen, voit son pronostic vital engagé, tandis que l'autre a été touchée à la jambe et au pied, selon des sources policières confirmées vendredi.

Détails de la fusillade en cours de match

L'incident tragique s'est produit en marge d'une rencontre de futsal, lorsque des tirs ont été entendus à l'intérieur de la structure sportive. La première victime a subi une blessure grave à l'abdomen, nécessitant une intervention médicale urgente. La seconde victime, quant à elle, a été touchée à la jambe et au pied, souffrant de blessures moins critiques mais toujours graves.

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Quatre étuis de calibre 9 mm ont été retrouvés sur les lieux du drame, indiquant l'utilisation d'une arme de poing. Ces éléments de preuve sont essentiels pour les enquêteurs qui tentent de reconstituer les circonstances exactes de la fusillade dans cet espace clos.

Motifs et fuite du tireur suspecté

D'après les témoignages recueillis, notamment ceux de la personne légèrement blessée, une altercation aurait précipité l'ouverture du feu. Un individu aurait alors tiré sur les joueurs avant de prendre immédiatement la fuite. La nature exacte de la dispute reste à déterminer par la police.

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Le suspect n'a pas été interpellé sur place et sa recherche est actuellement en cours. Les enquêteurs explorent toutes les pistes pour identifier et localiser l'auteur des tirs, qui reste un élément central dans l'enquête en cours.

Réactions institutionnelles et prochaines étapes

Le parquet d'Amiens n'a pas fourni de réponse immédiate aux sollicitations des journalistes concernant cette affaire. Aucune déclaration officielle n'a été émise pour le moment, laissant la justice judiciaire mener ses investigations en toute confidentialité.

Cette fusillade marque un moment de tension pour la ville d'Amiens, soulignant la violence inopinée dans un lieu de pratique sportive habituellement sécurisé. Les suites judiciaires dépendront des résultats de l'enquête sur les étuis retrouvés et des témoignages des victimes.