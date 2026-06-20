Amicale laïque de Bacalan : mobilisation en faveur de l'association en danger financier

Une centaine de personnes s'est réunie ce jeudi 18 juin devant la mairie du quartier maritime pour soutenir l'Amicale laïque de Bacalan, en grand danger financier. Sous l'impulsion d'Alexandra Siarri, première adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente à Bordeaux Métropole, des subventions exceptionnelles pourraient être débloquées par l'une ou les deux collectivités dans les prochaines semaines.

Une centaine de personnes s'est réunie ce jeudi 18 juin devant la mairie du quartier maritime pour soutenir l'Amicale laïque de Bacalan, en grand danger financier .

Ils étaient devant la mairie du quartier maritime, rue Achard, pour répondre à l'appel de l'Amicale laïque de Bacalan, en situation critique financière. Ils ont manifesté avec des slogans tels que 'Penser social, c'est capital' ou 'Moins de céleri à la cantine, plus de blé à l'Amicale'. Sous l'impulsion d'Alexandra Siarri, première adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente à Bordeaux Métropole, des subventions exceptionnelles pourraient être débloquées par l'une ou les deux collectivités dans les prochaines semaines.

Cependant, l'avenir des 19 salariés reste en jeu. L'Amicale laïque de Bacalan a aidé les populations les plus défavorisées de ce quartier prioritaire de la politique de la ville pendant des années, mais les recettes n'ont pas augmenté au contraire. Les services publics ayant déserté le quartier, la nature ayant horreur du vide, son champ d'intervention s'est agrandi.

Les habitants du quartier de Bacalan ont témoigné spontanément leur soutien à l'Amicale laïque, tandis que Vincent Maurin, ancien maire adjoint du quartier, a pointé la politique de l'État qui accroît les inégalités. Pour Boubacar Seck, nouveau maire du quartier maritime, une 'restructuration plus profonde' sur les missions à réaliser et l'organisation à revoir est nécessaire dans une période de contraintes budgétaires





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